Ráž sa pozrel do rozostavaného tunela Višňové. Kedy bude hotový celý úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala?

Motoristi stále nepoznajú odpoveď na otázku, kedy presne budú môcť začať jazdiť po úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s najdlhším cestným tunelom Višňové.

Ten odľahčí veľmi preťaženú cestu prvej triedy č. 18 medzi Žilinou a Martinom pri Strečne, pričom vodičom ušetrí asi 15 minút jazdy.

Záväzný termín nie je známy

Na dokončenie domácej najsledovanejšej, niekoľko rokov meškajúcej diaľničnej stavby z čias bývalých vlád Smeru-SD obyvatelia severného Slovenska čakajú už od roku 2019. Vtedy mala byť podľa plánov pôvodne hotová.

Záväzný termín ukončenia výstavby, spolu s dodávkou technológie tunela a informačného systému diaľnice, a jej následného sprevádzkovania sa verejnosť nedozvedela ani po prepadovke nového vedenia Ministerstva dopravy SR na stavenisku.

Minister dopravy Jozef Ráž spolu so štátnou tajomníčkou Denisou Žilákovou a štátnym tajomníkom Igorom Chomom (všetci Smer-SD) skontrolovali bez ohlásenia ako prvú práve stavbu úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové.

Stavbári im podľa ministerstva dopravy ukázali, ako pokročili práce v tuneli, kde aktuálne dokončujú opravy drenáže a ako pripravujú inštaláciu technológií.

Práce idú podľa harmonogramu

„Napriek tomu, že sme prišli neohlásení, na stavbe bol štandardný počet pracovníkov a stavba prebiehala v zmysle harmonogramu,“ povedal vo videu ministerstva na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráž.

Priznal, že v rozostavanom tuneli bol prvýkrát. Keďže k betónovaniu má blízko, tieto stavby chcú navštevovať veľmi často a ich priebeh budú monitorovať.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Myslím si, že neohlásenú návštevu už neurobíme, lebo nám to spôsobilo nemalý prestoj na začiatku, kým sa nám podarilo na stavbu a do tunela vstúpiť. Ale pozerať sa tam budeme chodiť často,“ uviedol Ráž. Minister dodal, že spravia všetko pre to, aby tento tunel čím skôr dokončili.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zverejnila video o jesennom priebehu prác na stavbe D1 s tunelom Višňové na sociálnej sieti aj na portáli o tejto stavbe visnovebude.sk. Konkrétny termín dokončenia pri tejto stavbe chýba aj na portáli diaľničiarov.

Stavbu mali dokončiť za tisíc dní

Po odchode predošlého zhotoviteľa so spoločnosťami Salini Impregilo a Dúha v roku 2019 stavbu po zastavení prác a súťaži prevzal na jar 2021 nový zhotoviteľ.

Stavebné združenie na čele so spoločnosťou Skanska SK sa v zmluve zaviazalo stavbu dokončiť za tisíc dní, zhruba do februára 2024, za takmer 255 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Dokonca sa hovorilo o termíne do konca tohto roka.

Po začatí prác na dostavbe úseku sa postupne ukázalo, že tieto termíny nie sú vôbec reálne. Boli potrebné aj dodatočné opravné práce po bývalom zhotoviteľovi.

Kedy bude diaľnica dokončená, teda jej stavebná časť a zvlášť vysúťažená montáž technológie tunela, ostáva otvorené.

Náklady stúpli o vyše 30 miliónov

Motoristi by ju mohli začať využívať podľa doterajších vyjadrení kompetentných najskôr v roku 2025, alebo do jeho konca. Ak dovtedy priebeh výstavby opäť niečo nepredĺži, ako je to na Slovensku bežné.

Náklady len na dostavbu D1 s tunelom Višňové, za dva a pol roka od obnovy prác, už vzrástli na viac ako 285 miliónov eur bez DPH. Zvýšili sa tak o 30,6 milióna eur, čiže o 12 %. Táto stavba je navyše spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie.

Technológiu tunela a informačný systém diaľnice má na základe zmluvy s NDS zo začiatku októbra tohto roka dodať spoločnosť PPA Controll za 54,4 milióna eur bez dane. Má na to jeden a pol roka, približne do apríla 2025.

Agentúra SITA oslovila Národnú diaľničnú spoločnosť.