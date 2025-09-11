Križovatka vo Viničnom bude bezpečnejšia, pribudnú semafory aj ostrovčeky

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) bude od utorka 16. septembra vykonávať práce na križovatke ciest II/503 a III/1084 vo Viničnom v okrese Pezinok.
Ako uviedla hovorkyňa BSKLucia Forman, cieľom prác je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Existujúca neriadená križovatka bude prestavaná na križovatku riadenú cestnou svetelnou signalizáciou.
Súčasťou prác bude aj rozšírenie vozovky a zriadenie odbočovacieho pruhu, vybudovanie dopravného ostrovčeka pre usmernenie dopravy a ochranu chodcov, zrušenie existujúcich priechodov pre chodcov a ich nahradenie novými svetelne riadenými priechodmi v priestore križovatky, ako aj obnova povrchu vozovky.
Vodičov a chodcov upozorňujú pri prejazde križovatkou na zvýšenú opatrnosť. Práce by mali byť ukončené do konca októbra.