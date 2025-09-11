Križovatka vo Viničnom bude bezpečnejšia, pribudnú semafory aj ostrovčeky

Existujúca neriadená križovatka bude prestavaná na križovatku riadenú cestnou svetelnou signalizáciou.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
Semafor
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) bude od utorka 16. septembra vykonávať práce na križovatke ciest II/503 a III/1084 vo Viničnom v okrese Pezinok.

Ako uviedla hovorkyňa BSKLucia Forman, cieľom prác je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Existujúca neriadená križovatka bude prestavaná na križovatku riadenú cestnou svetelnou signalizáciou.

Súčasťou prác bude aj rozšírenie vozovky a zriadenie odbočovacieho pruhu, vybudovanie dopravného ostrovčeka pre usmernenie dopravy a ochranu chodcov, zrušenie existujúcich priechodov pre chodcov a ich nahradenie novými svetelne riadenými priechodmi v priestore križovatky, ako aj obnova povrchu vozovky.

Vodičov a chodcov upozorňujú pri prejazde križovatkou na zvýšenú opatrnosť. Práce by mali byť ukončené do konca októbra.

