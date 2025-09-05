Nová kruhová križovatka pri Sliači je hotová, zvýši bezpečnosť aj plynulosť dopravy – VIDEO

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so súkromným investorom dokončil prestavbu križovatky ciest I/69 a III/2460. Nová kruhová križovatka pri Sliači prináša bezpečnejšiu a plynulejšiu premávku v dôležitom dopravnom uzle, ktorý spája Sliač, Kováčovú a zvolenskú mestskú časť Rákoš.
Znížil sa počet kolíznych bodov
Okrem zníženia počtu kolíznych bodov je podľa Jany Čunderlíkovej z Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja križovatka špecifická v tom, že ide o projekt župy a súkromného sektora.
Vďaka prestavbe pôvodnej rázštepovej križovatky s troma ramenami na modernú okružnú križovatku so štyrmi ramenami sa výrazne znížil počet kolíznych bodov. Kým v starej križovatke hrozili čelné zrážky alebo nehody v pravom uhle, kruhový objazd znižuje riziko vážnych kolízií. Okružné riešenie navyše zlepšuje reguláciu dopravy, minimalizuje zápchy a zvyšuje priepustnosť križovatky.
Celková cena diela dosiahla 1,2 milióna eur. Banskobystrický samosprávny kraj financoval preložku vysokotlakového plynovodu vo výške takmer 330 tisíc eur. Spoločnosť KLM Sliač zabezpečila financovanie ostatných stavebných objektov v hodnote necelých 900 tisíc eur. Zhotoviteľom stavby bola na základe verejného obstarávania spoločnosť Colas Slovakia.
Rieši dlhodobý dopravný problém
„Tento projekt je ukážkou dobrej spolupráce verejného a súkromného sektora. Nová križovatka rieši dlhodobý dopravný problém, zvýši bezpečnosť aj plynulosť premávky a je prvým krokom k vybudovaniu obchvatu Sliača. Ten má v budúcnosti odľahčiť centrum mesta od tranzitnej dopravy a prispieť k vyššej kvalite života obyvateľov. Aj takéto investície dokazujú, že v kraji vieme hľadať riešenia, ktoré pomáhajú ľuďom,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
Spoločnosť KLM real estate vybudovala v meste Sliač infraštruktúru potrebnú pre výstavbu rodinných domov, bytových domov a obchodného reťazca.