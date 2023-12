IC vlaky medzi Bratislavou a Košicami zvládnu trasu skoro za päť hodín, ZSSK predĺži aj prestupné časy

Tri páry komerčných vlakov InterCity (IC) Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) medzi Bratislavou Hlavnou stanicou a Košicami po novom zastavujú na trase jednotne. Cestujúci môžu do nich nastúpiť aj z nich vystúpiť v staniciach Bratislava-Vinohrady, Trnava, Žilina, Liptovský Mikuláš, Poprad-Tatry, Spišská Nová Ves a Kysak.

Nový cestovný poriadok

Jeden predĺžený pár IC z Viedne cez Bratislavu do Košíc a opačne stojí v hlavnom meste v staniciach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava predmestie a od Trnavy v tých istých staniciach ako iné „icečka”. Od nedele 10. decembra platí aj na železniciach nový cestovný poriadok.

Cesta IC medzi rakúskou metropolou a východom Slovenska sa zrýchli o desiatky minút – z Košíc do Viedne o 32 minút na 5 hodín 50 minút, opačne o 46 minút na 5 hodín 45 minút. Umožni to podľa ZSSK práve to, že vlaky na tejto linke už nezastavujú na bratislavskej hlavnej stanici, kde sa neprimerane dlho zdržiavali.

Cesta by mala trvať necelých päť hodín

IC z Košíc do Bratislavy trasu zvládnu podľa plánu za 4 hodiny 52 minút, zo západu na východ Slovenska za 4 hodiny 53 minút, resp. za 4 hodiny 47 minút. Obyvatelia Humenného a okolia budú mať v Košiciach prípoje do Bratislavy nielen na vlaky Expres, ale aj na IC vlak.

„Prípoje budú aj v opačnom smere. Prestupný čas z vlakov REX Humenné – Košice na IC vlaky Košice – Bratislava a naopak bude 34, resp. 35 minút. IC vlaky sú v Bratislave naviazané na systém regionálnych expresov (REX) do Viedne s prestupným časom 8 minút z Viedne a 9 minút do Viedne,” priblížil národný vlakový dopravca.

Predĺžené prestupné časy rýchlikov

ZSSK pri expresoch Tatran na linke Bratislava – Žilina – Košice predĺžila vo Vrútkach prestupné časy na a od rýchlikov smerom na Zvolen, kde budú mať cestujúci čas na prestup od 9 do 21 minút. Nočný rýchlik Zemplín odchádza z Bratislavy o 22:27, teda o 30 minút skôr ako doteraz. Tento rýchlik pre výluku ide len do a zo stanice Strážske, v úseku Strážske – Humenné a späť je náhradná autobusová doprava.

„Vzhľadom na plánovanú dlhodobú uzáveru na diaľnici D1 v úseku Senec – Bratislava súvisiacu s výstavbou diaľničnej križovatky D1/D4 ZSSK pripravila súbor opatrení na zvýšenie kapacity verejnej dopravy,” upozornili železničiari. Avizovali zavedenie troch párov expresov Bratislava – Vrútky, resp. Martin s odchodmi z Bratislavy 8:27, 10:27, 18:27 a príchodmi do Bratislavy 6:33, 15:40 a 17:33.

Zabezpečovací systém ETCS

„Tieto vlaky sú zapracované v cestovnom poriadku s obmedzením ide odo dňa vyhlásenia,” spresnil dopravca. Môžu jazdiť až vtedy, keď na ne ministerstvo dopravy vyčlení finančné prostriedky. Prípoje rýchlikov Považan Bratislava – Žilina, Bratislava – Trenčín v hlavnom meste na medzištátne vlaky EuroCity na trase Budapešť – Praha pre výluky na Záhorí nebudú zabezpečené.

Všetky „sedemstovkové” rýchliky ZSSK plánuje na rekonštruovaných úsekoch medzi Bratislavou a Žilinou viesť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu nasadením rušňa so zabezpečovacím systémom ETCS, mali by tak byť minimalizované meškania týchto vlakov. Pre nedostatok rušňov s ETCS nasadzuje na trasách konštruovaných na 160 kilometrov aj rušne schopné jazdiť rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu.

„V prvom štvrťroku budúceho roka ZSSK plánuje nasadenie 9 rušňov s ETCS” uviedol dopravca s tým, že to má zlepšiť včasnosť vlakov. Jedinou zmenou pri rýchlikoch Tatran Košice – Žilina a späť môže byť počas roka pridanie vlakov s poznámkou „ide odo dňa vyhlásenia”. V cestovnom poriadku sú dva takéto vlaky na tejto linke – večer z Košíc a ráno zo Žiliny opačne.