Výdavky ministerstva dopravy v roku 2024 by mali presiahnuť dve miliardy eur. Na čo ich plánuje použiť?

Ministerstvo dopravy SR plánuje v budúcom roku hospodáriť s celkovými výdavkami 2,23 mld. eur. Oproti schválenému rozpočtu na tento rok je to menej o 21,3 % alebo o 604,4 mil. eur. Predpokladané rozpočtové zdroje kapitoly v objeme 1,97 mld. eur sú naopak vyššie o 19,1 %, resp. o 317 mil. eur.

Návrh rozpočtovej správy

Podľa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 a 2026, ktorý pripravilo Ministerstvo financií SR, bežné výdavky ministerstva dopravy majú dosiahnuť 1,38 mld. eur a kapitálové výdavky skoro 590 mil. eur. Dôvodom nižších celkových rozpočtovaných výdavkov rezortu dopravy je podstatne menší objem prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Tie by mali v roku 2024 dosiahnuť predbežne necelých 80 mil. eur v porovnaní s plánovanou 1 mld. eur v aktuálnom roku, pričom z tejto sumy má byť podľa očakávania využitých zhruba 112 mil. eur. Zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti má ministerstvo dopravy budúci rok použiť takmer 180 mil. eur, v tomto roku to malo byť pôvodne 152 mil. eur, no v kolónke očakávaná skutočnosť je nula.

Doprava a rozvoj bývania

Výdavky na dopravu a rozvoj bývania sú v roku 2024 plánované v celkovom objeme 3,49 mld. eur, vrátane zdrojov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Slovenskej správy ciest (SSC), Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Rozvoj a elektronizáciu územného plánovania a výstavby zabezpečuje od roku 2023 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (UUPV).

„Do dopravnej infraštruktúry bude v roku 2024 smerovať 1,88 mld. eur zo zdrojov štátneho rozpočtu, EÚ prostriedkov ako aj zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti. Z uvedených prostriedkov sa bude zabezpečovať výstavba a obnova cestnej infraštruktúry v objeme 733 mil. eur v súlade so schváleným Harmonogramom prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry vrátane rekonštrukcie a modernizácie mostných objektov na cestách I. triedy,” uvádza sa v návrhu rozpočtu.

Výstavba a obnova železničnej infraštruktúry

Na výstavbu a obnovu železničnej infraštruktúry je vyčlenených 107 mil. eur na zabezpečenie projektov zo schváleného Harmonogramu prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry. Na prevádzku železničnej infraštruktúry a zabezpečenie železničnej osobnej dopravy vo verejnom záujme je určených 920 mil. eur s medziročným nárastom zdrojov o 227 mil. eur. Z toho sa zabezpečuje okrem prevádzky aj odložená údržba železničnej infraštruktúry.

Podpora bývania

„Na podporu bývania v nasledujúcom roku má ísť 51,2 mil. eur, najmä na výstavbu a obnovu bytového fondu. V rámci výdavkov na cestovný ruch v objeme 45,7 mil. eur sa uvažuje aj s výdavkami na príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi z Ukrajiny,” vyplýva tiež z návrhu rozpočtu.

Na oblasť územného plánovania a výstavby je vyčlenených 61,5 mil. eur, a to na znižovanie administratívnej záťaže, zjednodušovanie stavebného povolenia za pomoci elektronizácie procesov a digitalizáciu dát v oblasti územného plánovania a výstavby.