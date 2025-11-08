Križovatka ulíc 17. novembra a Škultétyho v Prešove bude od nedele opäť prejazdná

Po ukončení stavebných prác na križovatke ulíc 17. novembra a Škultétyho sa v Prešove od nedele 9. novembra obnoví štandardná premávka vozidiel mestskej hromadnej dopravy (MHD). Informoval o tom hovorca Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP)Vladimír Tomek.
Od tohto dátumu bude križovatka opäť celodenne prejazdná, zastávka Škultétyho bude obsluhovaná v bežnom režime a linky 2, 5, 7, 38 a N1 sa vracajú na svoje riadne trasy. „Ďakujeme cestujúcim za pochopenie a trpezlivosť počas trvania stavebných prác,“ uviedol Tomek.
Rekonštrukcia cesty v Prešove prinesie dopravné obmedzenia, zmeny sa týkajú aj MHD
Uzávierka križovatky bola súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie mosta na Ulici Jána Pavla II., ktorá patrí medzi najväčšie dopravné investície mesta za posledné roky. Projekt v hodnote takmer 4,8 milióna eur realizuje spoločnosť Eurovia SK v združení so spoločnosťou SMS.
Most, ktorý spája výpadovku s Ulicou 17. novembra a Škultétyho, bol v havarijnom stave a prechádza úplnou prestavbou. Nový most bude mať dva jazdné pruhy, jeden odbočovací pruh, novú svetelnú signalizáciu a pod ním vznikne chodník pre cyklistov a peších.
Rekonštrukcia mosta sa začala v septembri prekládkou inžinierskych sietí a pokračovala búracími prácami pôvodného mosta. Ďalšia kompletná uzávierka mosta a križovatky je naplánovaná na prázdninové mesiace leta budúceho roka, keď sa bude dvíhať nová konštrukcia mosta. Ukončenie stavby je naplánované na október 2026.