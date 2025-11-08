Križovatka ulíc 17. novembra a Škultétyho v Prešove bude od nedele opäť prejazdná

Uzávierka križovatky bola súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie mosta na Ulici Jána Pavla II.
DPMP, Prešov, parciálny trolejbus
Foto: ilustračné, SITA/Viktor Zamborský
Po ukončení stavebných prác na križovatke ulíc 17. novembra a Škultétyho sa v Prešove od nedele 9. novembra obnoví štandardná premávka vozidiel mestskej hromadnej dopravy (MHD). Informoval o tom hovorca Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP)Vladimír Tomek.

Od tohto dátumu bude križovatka opäť celodenne prejazdná, zastávka Škultétyho bude obsluhovaná v bežnom režime a linky 2, 5, 7, 38 a N1 sa vracajú na svoje riadne trasy. „Ďakujeme cestujúcim za pochopenie a trpezlivosť počas trvania stavebných prác,“ uviedol Tomek.

Uzávierka križovatky bola súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie mosta na Ulici Jána Pavla II., ktorá patrí medzi najväčšie dopravné investície mesta za posledné roky. Projekt v hodnote takmer 4,8 milióna eur realizuje spoločnosť Eurovia SK v združení so spoločnosťou SMS.

Most, ktorý spája výpadovku s Ulicou 17. novembra a Škultétyho, bol v havarijnom stave a prechádza úplnou prestavbou. Nový most bude mať dva jazdné pruhy, jeden odbočovací pruh, novú svetelnú signalizáciu a pod ním vznikne chodník pre cyklistov a peších.

Rekonštrukcia mosta sa začala v septembri prekládkou inžinierskych sietí a pokračovala búracími prácami pôvodného mosta. Ďalšia kompletná uzávierka mosta a križovatky je naplánovaná na prázdninové mesiace leta budúceho roka, keď sa bude dvíhať nová konštrukcia mosta. Ukončenie stavby je naplánované na október 2026.

