Prešov plánuje zmodernizovať svetelnú signalizáciu, týkať sa to bude dvadsiatich križovatiek

Mesto Prešov pripravuje rozsiahlu modernizáciu svetelnej signalizácie na križovatkách a výstavbu centrálneho dopravného dispečingu, ktorý má zlepšiť riadenie dopravy a plynulosť premávky v meste. Investícia v hodnote takmer 5,97 milióna eur má umožniť aj aktívnu preferenciu vozidiel mestskej hromadnej dopravy (MHD) a prispieť k efektívnejšiemu riadeniu dopravných tokov.
Spolupráca s obcou Ľubotice
Predloženie projektu modernizácie svetelnej signalizácie pre potreby preferencie na križovatkách s centrálnym dispečingom schválili na svojom ostatnom zasadnutí prešovskí mestskí poslanci. Projekt bude v priebehu decembra predložený v rámci výzvy Ministerstva dopravy SR na podporu rozvoja udržateľnej mobility.
Mesto Prešov sa na financovaní má podieľať sumou približne 155-tisíc eur, zvyšok predstavuje nenávratný finančný príspevok vo výške viac než 5,8 milióna eur. Na modernizácii signalizácie plánuje mesto spolupracovať s obcou Ľubotice s rozpočtom viac ako 290-tisíc eur.
Systém prepojený optickou sieťou
Ako uviedol hovorca mesta Prešov Michal Hudák, cieľom projektu je zlepšiť riadenie dopravy a umožniť aktívnu preferenciu vozidiel mestskej hromadnej dopravy. „Projekt zahŕňa výmenu zastaraných signalizačných zariadení za moderné LED technológie, nové riadiace jednotky, dopravné senzory a kamery. Systém bude prepojený optickou sieťou a doplní ho dispečing na monitorovanie a vyhodnocovanie dopravnej situácie,“ uviedol Hudák.
Modernizácia sa dotkne 20 križovatiek v Prešove a Ľuboticiach. Počíta s kompletnou výmenou svetelnej signalizácie, zavedením bezdrôtovej detekcie vozidiel MHD a inštaláciou multisenzorových dopravných kamier. Nový centrálny dopravný dispečing umožní riadenie a vyhodnocovanie premávky v