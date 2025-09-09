Banská Bystrica buduje na Radvanskej ulici desiatky parkovacích miest, motoristi už nebudú ohrozovať deti

Súčasťou stavebných prác bola aj obnova vstupov do bytových domov a rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Parkovanie, parkovisko
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Mesto Banská Bystrica začalo s výstavbou 43 nových parkovacích miest na Radvanskej ulici v mestskej časti Radvaň.

Ako informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková, projekt nadväzuje na rekonštrukciu takmer kilometrového úseku chodníka, ktorý bol prebudovaný na združený chodník pre peších a cyklistov, pričom práce boli financované sumou 640-tisíc eur z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Vyhoveli požiadavkám obyvateľov

„Požiadavkám obyvateľov sme vyhoveli a začali sme pripravovať zámer vybudovania nových parkovacích miest na Radvanskej ulici. V týchto dňoch sme spustili výstavbu 43 parkovacích miest, ktoré vzniknú priamo pri ceste a nahradia kapacity pre tých, ktorí doteraz parkovali nelegálne,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Dodal, že v radvanskom vnútrobloku tak vznikol bezpečný chodník, kde už neparkujú autá ohrozujúce deti, a motoristi nájdu legálne parkovanie priamo na ulici.

Zrekonštruovali aj osvetlenie

Súčasťou stavebných prác bola aj obnova vstupov do bytových domov a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vnútroblok pri detskom ihrisku bol z dôvodu bezpečnosti vylúčený z automobilovej dopravy. Na vybudovanie parkovacích miest bolo v mestskom rozpočte vyčlenených 50-tisíc eur.

Ďalším plánovaným krokom je vyznačenie samostatnej cyklotrasy na miestnej ceste na Radvanskej ulici až po križovatku s obchodným centrom Tesco, čo má ďalej zlepšiť bezpečnosť a komfort v lokalite.

