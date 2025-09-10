V Prešove pribudla nová zóna regulovaného parkovania, viaceré ulice sa menia na jednosmerné

V Prešove začala od septembra platiť aktualizovaná regulácia parkovania. Mesto spustilo novú zónu s regulovaným parkovaním číslo 5 v širšom okolí Prešovskej univerzity a zároveň dokončilo staršiu zónu číslo 4. Súčasťou zmien je aj zjednosmernenie viacerých ulíc, ktoré má prispieť k plynulejšej a bezpečnejšej doprave a k lepšiemu prejazdu záchranných zložiek.
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, zavedením novej parkovacej zóny už nebude možné parkovať bezplatne na parkoviskách určených prioritne rezidentom. „Ubudnúť by z parkovísk mali aj dlhodobo odparkované autá nerezidentov, vyššou sadzbou sa zase spoplatní parkovanie tým, ktorí na verejnom parkovisku parkujú väčší počet svojich áut,“ uviedol Hudák.
Medzi konkrétne dopravné opatrenia patrí zjednosmernenie ulíc kpt. Nálepku, Záborského, Francisciho a Železničiarskej. Úpravy dopravného režimu sa realizujú v niekoľkých úsekoch s cieľom eliminovať chaotické parkovanie, státie na chodníkoch a blokovanie prejazdu hasičov či sanitiek. Zmeny sa pripravujú aj na ulici Komenského, kde by sa mal vrátiť režim fungujúci počas výstavby Futbal Tatran Arény.
Na viacerých miestach už prebieha vyznačovanie nového vodorovného dopravného značenia. Mesto Prešov priebežne informuje o aktuálnych dopravných obmedzeniach na sociálnych sieťach a priamo v teréne prostredníctvom zhotoviteľa prác.