Porucha signalizácie uzavrela prejazd Šváby – Škára, zmeny sa dotknú dvoch liniek MHD

Pre poruchu cestnej svetelnej signalizácie na križovatke Solivarská – Švábska v Prešove bude od nedele 22. februára až do odvolania obmedzený prejazd križovatkou v niektorých jazdných smeroch. Obmedzenie ovplyvní aj mestskú hromadnú dopravu (MHD).
Ako informoval hovorca Dopravného podniku mesta PrešovVladimír Tomek, zmeny sa dotknú liniek MHD č. 28 a 45. Spoje oboch liniek premávajúce z Delne do Ľubotíc a Veľkého Šariša budú vedené obchádzkovou trasou cez Košickú ulicu. V uvedenom smere neobslúžia zastávky Švábska na Švábskej ulici, Lomnická a Škára. „Na obchádzkovej trase budú obsluhovať náhradné zastávky Švábska, s dočasným nástupiskom na Pionierskej ulici, Chalupkova, Košická a Nový Solivar,“ uviedol Tomek.
Zmena sa dotkne aj vybraných spojov linky 45, ktoré začínali na zastávke Švábska. Ide o spoje v pracovných dňoch o 04:54 a 05:24 a denný spoj o 20:26. Po novom budú začínať na zastávke Lomnická v smere na Košickú ulicu a následne obslúžia zastávky Švábska, v smere Košická na Švábskej ulici, Chalupkova a ďalšie zastávky podľa obchádzkovej trasy.