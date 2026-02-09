IDS Východ pokračuje v rokovaniach s DPMK a mestom Košice, ročne by ušetrilo minimálne milión eur

Najnovšia analýza expertov Integrovaného dopravného systému (IDS) Východ ukázala, že mesto Košice by po zapojení regionálnej autobusovej dopravy do integrovanej tarify mohlo bez zníženia kvality dopravnej obsluhy ročne ušetriť jeden až 2,7 milióna eur. Na svojom webe o tom informoval Košický samosprávny kraj (KSK).
Ako uvádza krajská samospráva, v súčasnosti v metropole východu dochádza na viacerých úsekoch k súbežnej obsluhe mestskou hromadnou dopravou aj regionálnou autobusovou dopravou. V praxi to znamená duplicitné výkony a vyššie náklady. Odborníci z IDS Východ tieto úseky zanalyzovali a našli možnosti ich racionalizácie.
Spojov by nebolo menej
„Po tarifnej integrácii DPMK, a.s. do IDS Východ dokáže regionálna autobusová doprava vo veľkej miere nahradiť časť výkonov mestskej hromadnej dopravy, pričom cestujúci by naďalej využívali jeden systém, jeden lístok a zosúladené spoje“ priblížila košická župa. Takéto riešenie by mohlo priniesť mestu Košice výrazné úspory, pričom ich presný objem by závisel od rozsahu objednaných služieb, počtu nasadených autobusov a vodičov.
„Vďaka dvom samosprávnym krajom (Košického a Prešovského), ktoré vybudovali spoločnými silami najúspešnejšiu organizáciu v integrovanej doprave na Slovensku IDS Východ, s.r.o. s najväčším know-how môžeme ponúknuť úsporu verejných financií ďalšiemu mestu na východe. Tentokrát mestu Košice vo výške 1 až 2,7 mil. eur ročne, ktoré môžu využiť na iné účely. Je mi trochu ľúto, že o to mesto požiadalo až teraz, lebo milióny mohli šetriť už niekoľko rokov,“ vyjadril sa predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Úspory by podľa kraja neznamenali menej spojov. Naopak, Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) by mohol uvoľnené vozidlá a vodičov presunúť na posilnenie nosných liniek, ktoré cestujúci intenzívnejšie využívajú. „Mesto by tak za rovnaké peniaze získalo viac dopravných služieb a cestujúci rýchlejšie a spoľahlivejšie spojenia. Z praktického hľadiska ide o riešenie, ktoré si vyžaduje zmluvu o spolufinancovaní dopravných služieb medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom. KSK by následne zabezpečil dopravnú obsluhu prostredníctvom regionálnych dopravcov,“ uviedla košická župa.
Pripomenula, že IDS Východ je unikátny projekt Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja. Systematicky prepája vlaky, regionálne autobusy aj mestské dopravy do jedného funkčného systému. Disponuje tiež špecializovaným analytickým pracoviskom, odborníci z neho dokážu pomocou dopravného modelovania vyhodnocovať dopady navrhovaných riešení ešte pred ich zavedením do praxe. Vďaka tomu sa IDS Východ stáva partnerom a poradcom aj pre ďalšie samosprávy a dopravné spoločnosti na Slovensku.
Košičania nesmú platiť viac
„Našou úlohou je hľadať riešenia, ktoré sú moderné, funkčné a dávajú ekonomický zmysel. Dopravné modelovanie nám umožňuje vidieť dopravu ako celok a navrhovať zmeny tak, aby boli výhodné pre objednávateľov aj cestujúcich. Košice majú v integrácii veľký potenciál,“ uviedol riaditeľ IDS Východ Radovan Hužvík. KSK avizuje, že IDS Východ pokračuje v odborných rokovaniach s mestom Košice a DPMK, pričom cieľom je zlepšiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť verejnej dopravy v metropole východu.
Agentúra SITA sa obrátila aj na mesto Košice. Ako uviedli v odpovedi, mesto už v spolupráci s ďalšími partnermi uskutočnilo viacero krokov, aby sa do IDS Východ mohlo zapojiť v plánovanom termíne od tohtoročného júla. Doplnili, že myšlienku IDS vnímajú pozitívne a sú pripravení byť jeho plnohodnotnou súčasťou.
„Nesúhlasíme s tým, že KSK ako jeden z partnerov nás tlačí, aby sme pristúpili na také tarify, na ktoré doplatia obyvatelia mesta. Predseda KSK však trvá na tom aby cestovné v rámci IDS východ pre deti do 6 rokov a seniorov nad 70 rokov nebolo v Košiciach bezplatné, ako je tomu v súčasnosti v prostriedkoch MHD. Mesto Košice sa s touto asociálnou požiadavkou, ktorú presadzuje KSK pod vedením svojho predsedu, nevie stotožniť,“ dodali.
Mesto tiež podotklo, že v otázke spoločnej tarify sa musia integrovať celkovo štyri subjekty. Okrem samotnej metropoly východu, sa to týka aj ďalších troch partnerov zapojených do IDS. „S našimi argumentmi súhlasí aj mesto Prešov, ktoré pri príprave spoločnej tarify narazilo na rovnaký problém,“ uviedla samospráva zdôrazňujúc, že nechcú, aby Košičania museli za cestovné platiť viac ako doteraz. „Sme plne pripravení a súčinní, ale nedopustíme, aby to bolo na úkor Košičanov,“ doplnili.
Mesto ide spočítavať cestujúcich
Mesto Košice uviedlo, že chcú, aby verejnosť mohla naplno využívať výhody IDS. V tejto súvislosti samospráva avizovala, že plánuje v blízkej budúcnosti nakúpiť 252 kusov elektronických zariadení na automatické počítanie cestujúcich (APC). Vďaka tomu by mohla získať komplexnejšie informácie o vyťaženosti vozidiel MHD, počte cestujúcich za sledované obdobie na konkrétnych linkách či trakciách.
„Takisto plánujeme do vozidiel MHD zaobstarať 681 kusov čítačiek bezkontaktných čipových kariet s EMV platbou (bankovými kartami) a s integrovanou čítačkou QR kódov, 650 kusov čítačiek bezkontaktných čipových kariet s označovačom papierových cestovných lístkov a 330 palubných počítačov,“ doplnili z mesta Košice.
Rovnako avizovali, že sa plánujú zapojiť aj do projektu Národný integrovaný cestovný lístok (NICL). Vďaka tomu by Košičania mohli cestovať na jeden lístok vo vlakoch, prímestskej doprave a v MHD po celom Slovensku. „Systém zjednoduší cestovanie a vďaka tzv. bluetooth majákom odstráni potrebu označovania lístkov v mestskej, regionálnej a železničnej doprave objednávané štátom, krajmi alebo samosprávami,“ uzavrela samospráva.