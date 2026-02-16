V Prešovskom kraji pribudlo 16 moderných autobusov za viac ako dva milióny eur - FOTO

Spoločnosť SAD Prešov v pondelok slávnostne prevzala 16 nových klimatizovaných a ekologicky šetrných autobusov v celkovej hodnote 2,65 milióna eur. Ide o ďalšiu z investícií do regionálnej autobusovej dopravy v Prešovskom kraji, ktorá v roku 2025 zaznamenala 18,8 milióna prepravených cestujúcich.
Modernejšie a pohodlnejšie
Nové autobusy budú jazdiť po celom území kraja. Konkrétne sú nasadené na linkách do Giraltoviec, Svidníka, Košíc, Čeloviec, Bretejoviec, Okružnej, Hanušoviec n/Topľou, alebo Kojatickej doliny.
„Kupovali sme väčšie i menšie autobusy, ktoré sú modernejšie a pohodlnejšie pre cestujúcich,“ uviedol generálny riaditeľ SAD Prešov Maroš Hanzo s tým, že vďaka investícii sa podarilo znížiť priemerný vek vozového parku. „Koľko autobusov kúpime, toľko musíme vyradiť. Naďalej tak v rámci vozového parku máme 198 autobusov. Podarilo sa nám však znížiť priemerný vek vozového parku z ôsmich na sedem rokov,“ uviedol Hanzo.
Nové autobusy sú vybavené modernými bezpečnostnými a komfortnými prvkami. „Medzi nové veci patrí zadná kamera na cúvanie pre vodiča vo farebnom rozlíšení, teda má aj nočné snímanie. Sú tam inteligentné systémy snímania rýchlosti, dopravných značiek, aj mŕtveho uhla na pravej strane, ktorý dokáže zabrániť zrážke s cyklistom alebo chodcom,“ priblížil zástupca riaditeľa SAD Prešov pre techniku Ján Gujdan.
Samozrejmosťou je klimatizácia s možnosťou kúrenia, LED informačné panely, USB porty, bezplatné Wi-Fi pripojenie a kamerový systém. Vozidlá disponujú aj bezpečnostnými systémami ABS a ASR, nezávislým kúrením a determálnymi sklami proti prehrievaniu interiéru.
Nové vozidlá
Podľa predsedu PSKMilana Majerského pribudlo za posledné dva roky spolu 46 nových vozidiel. „Sú to autobusy rôznych veľkostí – od najmenších mikrobusov až po 14-metrové vozidlá. Tam, kde je menej cestujúcich, pošleme menší autobus, aby sme nevozili prázdny vzduch,“ uviedol Majerský.
Zároveň pripomenul, že prímestská autobusová doprava bude zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu aj vzhľadom na obmedzenia v železničnej doprave. Prešovský kraj je podľa neho navyše špecifický tým, že nie všade je železničné spojenie k dispozícii.
Z celkového počtu 16 autobusov tvorí 11 vozidiel kategórie M s dĺžkou 10,7 metra a celkovou kapacitou 60 cestujúcich, tri 14-metrové veľkokapacitné autobusy kategórie L pre 114 cestujúcich a dva malé autobusy kategórie XS s kapacitou 15 ľudí určené pre menej vyťažené linky. SAD Prešov plánuje do konca roka obstarať ďalšie nové vozidlá, pričom obnovu vozového parku pripravujú aj ďalší regionálni dopravcovia v kraji.