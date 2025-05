Popradský most bol v havarijnom stave, po sanácii ho opäť otvárajú pre verejnosť

Most ponad železničnú trať na ceste I/18 v Poprade po sanácii opätovne otvoria pre cestujúcu verejnosť v pondelok po 18:00. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová, podľa ktorej bude pravidelne kontrolovaný a monitorovaný.

Ako vyplýva zo zmluvy z marca zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, na dočasné podopretie mosta išlo sedem miliónov eur s DPH. Slovenská správa ciest zároveň pripravuje celkovú rekonštrukciu mosta.

Most z roku 1968 uzatvorili na konci apríla

Most z roku 1968 pre plánovanú inštaláciu podpier uzatvorili v plnom profile 29. apríla. „Dočasným podopretím, zasanovaním objektu mosta do času riadneho odstránenia havarijného stavebnotechnického stavu mostného objektu a priľahlých úsekov cesty, sa dosiahlo zvýšenie maximálnej zaťažiteľnosti mosta z osem ton na 46 ton, čo prispeje k bezpečnej a plynulejšej doprave v meste,“ uviedla hovorkyňa SSC.

Zároveň to podľa jej slov zabezpečí prejazd dopravnej obsluhy mesta a staveniskovej prepravy mechanizmov stavby Železníc Slovenskej republiky v rámci projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“.

Komplikácie spôsobila poškodená konštrukcia

Práce na podopieraní mosta ešte v stredu 14. mája v skorých ranných hodinách skomplikoval nosník, ktorý sa počas skladania z mostnej konštrukcie nalomil a hrozilo jeho zrútenie. Až do piatkového večera tak na železničnej trati v danom úseku platila výluka. Príčinou komplikácie bol nesúlad technických údajov o moste z roku 1968 a reality, ako aj nerovnaký technický stav nosníkov. Sanačné práce sa napriek tomu podarilo zrealizovať v avizovanom termíne.

Podľa záverečnej správy z diagnostiky v roku 2022 zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie bol most z hľadiska stavebno-technického stavu zatriedený do stavu „VII“, čo zodpovedá havarijnému stavu. Slovenská správa ciest si dala v roku 2023 v súvislosti so zámerom obnovy mosta vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie a ďalšie potrebné dokumenty. Projekt počíta nielen s výstavbou nového mosta, ale aj rekonštrukciou cesty I/18 s dĺžkou asi 550 metrov a riešením jej odvodnenia.