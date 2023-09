Popradské letisko sa aj napriek príchodu Ryanairu môže stať malým regionálnym letiskom

Odborári a zamestnanci popradského letiska majú obavy o jeho budúcnosť. Podľa predsedu tamojšej základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu Michala Pavelu by sa z medzinárodného letiska schengenského typu údajne malo stať len malé regionálne letisko, ktoré by prijímalo len malé lietadlá pre určitú obmedzenú skupinu ľudí.

Súčasná situácia zneisťuje zamestnancov

Uviedol to v pondelok v rámci vyjadrenia pre médiá. To by podľa jeho slov mohlo viesť k prepúšťaniu zamestnancov. Zároveň povedal, že ostatné pozemky okolo letiska by mali byť rozpredané. Ďalšie konkrétnosti uviesť nechcel, podľa jeho slov však súčasná situácia zneisťuje zamestnancov.

„Máme k tomu viac indícií a informácií, ktoré prichádzajú zvonku, a od dosť významných a informovaných ľudí. Máme aj viacero vecí, ktoré sa nám v tejto dobe nepozdávajú,“ naznačil Pavela.

Otázne podľa neho je, prečo je na deň pred voľbami naplánované mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré zvolalo ministerstvo dopravy.

Tiež ho zaujíma, prečo bol podľa jeho slov do predstavenstva vybratý človek, ktorý doteraz v letectve nepôsobil. Odborári už adresovali list so svojimi otázkami predstavenstvu, ktoré niektoré z nich posunulo hlavnému akcionárovi, ministerstvu dopravy.

Vlaňajšia zmena vedenia

Ešte v nedeľu odborári zvolali stretnutie so všetkými zamestnancami v snahe upokojiť situáciu. Ak sa im podľa Pavelu nedostane adekvátnych odpovedí, vyhlásia štrajkovú pohotovosť.

„Máme mandát 85 percent zamestnancov, že to môžeme urobiť aj v ich mene,“ uviedol. Zároveň ubezpečil, že aj v prípade jej vyhlásenia sa bude z popradského letiska lietať aj naďalej.

Ešte vlani sa na letisku zmenilo vedenie, pôvodné odvolali akcionári počas mimoriadneho valného zhromaždenia. Taká bola požiadavka zamestnancov popradského letiska, ktorí v júli 2022 podali hromadné výpovede.

Po nástupe nového vedenia ich stiahli. Hoci bolo popradské letisko podľa jeho riaditeľa Martina Rakovského ešte vlani v zlej finančnej kondícii, a pred ôsmimi mesiacmi mu hrozil konkurz, letecké pohyby tam stúpli oproti roku 2019 o sto percent. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zase o 65 percent.

Zachovanie prevádzky letiska

Obrat spoločnosti síce podľa Rakovského nešiel hore, výsledky vzrástli o 25 percent. S cieľom zachovať prevádzku letiska pod Tatrami štát ešte v úvode tohto roka poskytol 1,2 milióna eur v prospech ministerstva dopravy na zvýšenie základného imania letiskovej spoločnosti.

To podľa Rakovského poslúžilo na sanovanie minulých strát. Len v auguste tiež vedenie letiska informovalo o príchode nízkonákladového dopravcu Ryanair, ktorý spustí od novembra pravidelnú linku medzi Popradom a Londýnom.

Podľa Jozefa Štefaňáka, primátora Vysokých Tatier, ktoré sú jedným z akcionárov letiskovej spoločnosti, je letisko veľmi potrebné.

„Plne chápem zamestnancov letiska, ktorí sú po nejakých informačných šumoch znepokojení. Pevne verím, že tieto informácie, ktoré som dostal, sa nezakladajú na pravde, budú rýchle vyvrátené a letisko bude naďalej fungovať v plnom režime k spokojnosti najmä cestujúcich,“ komentoval situáciu pre médiá.

Spoločnosť Letisko Poprad – Tatry, a. s., vznikla začiatkom roka 2005. Hlavným akcionárom letiskovej spoločnosti je Slovenská republika – Ministerstvo dopravy SR, minoritnými mestá Poprad a Vysoké Tatry. Pravidelná civilná letecká doprava na popradskom letisku začala fungovať v roku 1943 na linke Bratislava – Sliač – Poprad – Prešov.

Agentúra SITA požiada o vyjadrenie ministerstvo dopravy.