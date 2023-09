Letisko Košice bude mať spojenie s Zürichom, spustia ho pred Veľkou nocou

Východné Slovensko bude mať priame letecké spojenie so švajčiarskym Zürichom. Pravidelnú linku bude od marca 2024 prevádzkovať najväčšia letecká spoločnosť vo Švajčiarsku Swiss International Air Lines.

Letisko Košice o tom v stredu informovalo s tým, že dopravca bude spojenie zabezpečovať trikrát týždenne v pondelok, stredu a piatok lietadlom Airbus A220.

Swiss sa tak stane piatou leteckou spoločnosťou, ktorá bude lietať z košického letiska na pravidelnej linke. Aj keď letný letový poriadok budúci rok oficiálne začne až v nedeľu 31. marca, švajčiarske aerolínie spustia linku už v stredu 27. marca pred Veľkou nocou.

„Príchodom tretieho sieťového dopravcu a zároveň tretieho člena leteckej aliancie Star Alliance sa výrazne zlepšuje letecká dostupnosť nášho regiónu,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva košického letiska Thomas Dworschak.

Očakáva, že z toho bude výrazne profitovať podnikateľský sektor, cestovný ruch ako aj početná komunita Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku.

„Evidujeme silný dopyt po celom regióne a uvedomujeme si jeho vysoký potenciál z hľadiska cestovného ruchu,“ informovala zástupkyňa Lufthansa Group pre Slovensko Zuzana Mrvová.

Letecké spojenie Košice – Zürich podľa nej umožní aj prestupy do množstva ďalších destinácií vo svete. Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Katarína Bruncková povedala, že Košice a široké okolie tak výrazne získajú na atraktivite z hľadiska potenciálu pre priame zahraničné investície a ďalší rozvoj turizmu v tomto regióne, ktorý má čím prilákať aj švajčiarskych turistov.

Z Zürichu možno letieť napríklad do Tel Avivu, San Francisca, Sao Paula, Johannesburgu, ako aj Montrealu, New Yorku, Miami, Chicaga, Bostonu, Bangkoku, Hongkongu či Šanghaja. Spomedzi európskych destinácií sa dá v Zürichu prestupovať aj na lety do Milána, Štokholmu, Ženevy, Benátok alebo Valencie.