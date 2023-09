Bratislava má opäť priame letecké spojenie s Aténami, prevádzkuje ho dopravca Aegean Airlines

Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pribudlo priame letecké spojenie do gréckej metropoly Atény. Pravidelnú linku odštartovala od štvrtka grécka letecká spoločnosť Aegean Airlines, prevádzkovať ju bude dvakrát týždenne, v pondelok a vo štvrtok.

Let do Atén trvá dve hodiny

Ako v piatok informovala letisková spoločnosť, lietať sa bude s novými lietadlami Airbus A320 a A321neo, pričom let do Atén trvá približne dve hodiny. Toto letecké spojenie pred pandémiou koronavírusu prevádzkoval nízkonákladový dopravca Ryanair do začiatku roka 2020.

„Je to výsledok spoločného úsilia priniesť pre cestujúcich možnosť letieť oceňovanou leteckou spoločnosťou. Atény sú zároveň výbornou prestupnou bránou na grécke ostrovy a do ďalších destinácii v Afrike či v Ázii,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Keketi. Podľa neho je to tiež šanca oživiť turizmus na Slovensku.

Spoločnosť Aegean Airlines

Riaditeľ pre plánovanie siete a partnerstvá s leteckými spoločnosťami v Aegean Airlines Ioannis Rasoglou podotkol, že pravidelnou linkou spájajú Bratislavu a Slovensko s hlavným mestom Grécka, ale zároveň aj s ďalšími destináciami v rámci ich leteckej siete v Európe a na Blízkom východe.

Spoločnosť Aegean Airlines a jej dcérska firma Olympic Air v roku 2022 prepravili 12,5 milióna cestujúcich. Plán letov na rok 2023 zahŕňa sieť 165 destinácií (30 domácich a 135 medzinárodných) v 46 krajinách, s 10 základňami spoločnosti v Grécku a v zahraničí.

Flotila pozostáva zo 76 lietadiel vrátane úplne nových Airbusov A320 a A321 neo. Aegean je členom najväčšieho globálneho leteckého združenia Star Alliance.