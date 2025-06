Poprad chystá výstavbu ďalších kilometrov cyklochodníka, práce sa začnú už v prvý júlový týždeň – VIDEO

V Poprade pribudne v nasledujúcich mesiacoch ďalšia trasa cyklistického chodníka. Pôjde o viac ako dva kilometre od Športovej ulice pri akvaparku k čerpacej stanici až pod diaľničný most D1 pred Matejovcami. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor mesta Anton Danko.

Začnú prvý júlový týždeň

Samospráve sa podarilo uspieť so žiadosťou o financie na výstavbu chodníka, z Plánu obnovy a odolnosti SR získala cez Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky viac ako 1,6 milióna eur.

S prácami na výstavbe cyklochodníka sa podľa vedúcej odboru výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristíny Horákovej začne v prvý júlový týždeň.

„Trasa „C“ bude mať dĺžku 1 490 metrov a trasa „D“ dĺžku takmer 800 metrov. Celková doba realizácie by mala byť 150 dní, to znamená, že do konca novembra by sme obe trasy mali mať zrealizované,“ uviedla. Nadväzne bude podľa jej slov v budúcnosti zrealizovaná trasa „E“. „Na túto trasu sme cez Interreg žiadali finančné prostriedky a v súčasnosti je v štádiu hodnotenia,“ dodala.

Spojnica do Tatier

Trasa „E“ cyklistického chodníka povedie od mosta pri D1 Matejovce k čističke odpadových vôd v Matejovciach. Predpokladaná výška nákladov na jej výstavbu predstavuje viac ako 1,5 milióna eur s DPH. Úsek s označením „E“ bude dôležitou spojnicou pre cykloturistov, ktorí chcú spoznávať prírodné krásy Tatier a ich okolia.

Vybudovaním všetkých troch úsekov bude podľa samosprávy zabezpečené bezpečné cyklistické prepojenie od mestského úradu až po hranicu katastrálneho územia s Veľkou Lomnicou, odkiaľ bude chodník pokračovať do Veľkej Lomnice a následne smerom do Kežmarku, Spišskej Belej, Ždiaru a Poľska.