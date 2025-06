Cyklotrasu Zelená cesta medzi Piešťanmi a Vrbovým otvorili spoločnou jazdou stovky cyklistov - FOTO

Stovky cyklistov spoločnou jazdou otvorili v nedeľu novú cyklotrasu, ktorá vznikla na mieste bývalej železničnej trate medzi kúpeľným mestom Piešťany a mestečkom Vrbové. Na štarte v Piešťanoch, ale aj na zastávkach v Trebaticiach, Krakovanoch a v cieli vo Vrbovom nechýbali príhovory a kultúrny program.

Starosta Trebatíc Juraj Valo pripomenul, že celý proces od prvého stretnutia primátorov oboch miest a starostov dotknutých obcí až po slávnostné otvorenie cyklotrasy trval 17 rokov.

Príbeh Zelenej cesty sa nekončí

Cyklotrasu Zelená cesta v dĺžke 7,6 kilometrov postavilo združenie obcí s rovnakým názvom, ktoré získalo približne 4,8 milióna eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na jej otvorení nechýbal minister dopravy Jozef Ráž, spoločnú cyklojazdu absolvovali primátori, starostovia, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič či prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

„Príbeh Zelenej cesty sa slávnostným otvorením nekončí, pretože máme pred sebou ešte dva záväzky. Jedným je plán vybudovať vo Vrbovom oddychovú zónu, ktorá bola v projekte Plánu obnovy a odolnosti zaradená medzi neoprávnené výdavky. Druhým je záväzok chrániť si toto dielo, ktoré sa nerodilo ľahko, pred poškodzovaním niektorými neprispôsobivými ľuďmi,“ povedal starosta Valo. Narážal pritom na vandalizmus, ktorý sa už na tomto diele prejavil.

Novú cyklotrasu Zelená cesta medzi Piešťanmi a Vrbovým otvorili stovky cyklistov. Foto: SITA/Pavol Machovič

Primátor Piešťan Peter Jančovič pripomenul, že cyklisti sa konečne dostanú medzi Piešťanmi a Vrbovým po bezpečnej trase, pretože už nie sú odkázaní na frekventovanú cestu II/499, kde vznikali situácie, pri ktorých „tuhla krv“ v žilách.

Situáciu na ceste dôverne pozná aj Ľubomír Remenár, ktorý dochádza na bicykli z Vrbového do práce v Piešťanoch už 33 rokov. Cyklotrasu začal využívať hneď po jej dokončení. „Keď som začínal dochádzať do Piešťan v roku 1992, ešte sa to po ceste dalo. Postupom času pribúdali autá, kamióny, bezohľadní vodiči, v poslednom čase to už bolo pre cyklistu veľmi rizikové,“ popísal svoje skúsenosti z cesty.

Nie je to len pás asfaltu

Cyklotrasa Zelená cesta nie je podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča len pás asfaltu s bielou čiarkou uprostred. „Ak sa spojí dobrá myšlienka, ak sa spojí dedina, mesto, štát a Európska únia, môžu spoločne niečo dokázať a vybudovať. V tomto prípade sa z nevyužívanej a zarastenej železničnej trate stal moderný, bezpečný a ekologický koridor,“ poznamenal Viskupič.

Samosprávny kraj pomohol združeniu obcí Zelená cesta čiastkou 200 tisíc eur. Predstavitelia samospráv majú s cyklistickou dopravou aj ďalšie plány. Piešťany majú podľa primátora Jančoviča ambíciu prepojiť cyklochodníkom centrum mesta s letiskom. Starostovia z regiónu zasa prezentovali plány na rozširovanie bezpečného cyklistického prepojenia obcí.

Železničnú trať z Piešťan do Vrbového otvorili v októbri 1906, v druhej polovici minulého storočia jej úlohu preberali autobusy. Osobná preprava na trati Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové definitívne skončila v roku 1978. Združenie obcí Zelená cesta má pozemok, kadiaľ trať viedla, prenajatý od Železníc SR.