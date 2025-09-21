Pod Strečnom začína údržba ochranných sietí, vodičov čaká krátkodobé dopravné obmedzenie

Slovenská správa ciest (SSC) vykoná od pondelka 22. do stredy 24. septembra kontrolu a údržbu dynamických bariér a ochranných sietí na ceste I/18 v úseku pod Strečnom. Bariéry chránia frekventovanú cestu pred pádom uvoľnených skál a kamennej sutiny zo svahu.
Slovenská správa ciest v najbližších dňoch pod Strečnom opraví výtlky a skontroluje dynamické bariéry
Ako informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, obmedzenie dopravy je naplánované iba na pondelok 22. septembra od 10:00, a to na nevyhnutný čas potrebný na vyloženie náradia a prípravu prác. Následne budú všetky práce prebiehať mimo vozovky, za ochrannými bariérami, a doprava tak už obmedzená nebude.
Miesto prác bude pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky vyznačené dočasným dopravným značením. „Žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť a sledovanie dočasného dopravného značenia,“ uviedla Lukáčová.