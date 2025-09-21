Pod Strečnom začína údržba ochranných sietí, vodičov čaká krátkodobé dopravné obmedzenie

Miesto prác bude pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky vyznačené dočasným dopravným značením.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
DOPRAVA: Záchytné siete na ceste pod Strečnom
Dopravná značka upozorňujúca na možnosť padania skál na ceste 1/18 Žilina – Strečno – Vrútky v úseku pod hradom Strečno po umiestnení dočasných záchytných sietí. Strečno, 26. apríl 2024. Foto: archívne, SITA/Milo Fabian
Strečno Cestná doprava Nezaradené z lokality Strečno

Slovenská správa ciest (SSC) vykoná od pondelka 22. do stredy 24. septembra kontrolu a údržbu dynamických bariér a ochranných sietí na ceste I/18 v úseku pod Strečnom. Bariéry chránia frekventovanú cestu pred pádom uvoľnených skál a kamennej sutiny zo svahu.

Ako informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, obmedzenie dopravy je naplánované iba na pondelok 22. septembra od 10:00, a to na nevyhnutný čas potrebný na vyloženie náradia a prípravu prác. Následne budú všetky práce prebiehať mimo vozovky, za ochrannými bariérami, a doprava tak už obmedzená nebude.

Miesto prác bude pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti premávky vyznačené dočasným dopravným značením. „Žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť a sledovanie dočasného dopravného značenia,“ uviedla Lukáčová.

Viac k osobe: Jana Lukáčová
Firmy a inštitúcie: SSC Slovenská správa ciest
Okruhy tém: Bariéry hovorkyňa SSC Kontrola Strečno

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk