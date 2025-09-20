Európske letiská čelili kybernetickým útokom, ktoré spôsobili viaceré problémy

Bruselské letisko zrušilo najmenej 10 letov a ďalších 17 malo meškanie viac ako hodinu.
Niekoľko väčších európskych letísk, vrátane Bruselu, Berlína a londýnskeho Heathrow, bolo v sobotu postihnutých „kybernetickými problémami“, ktoré ovplyvnili automatizované systémy na check-in a odovzdávanie batožiny. To spôsobilo meškania a zrušenia letov.

Zrušené lety

Poskytovateľ letiskových služieb Collins Aerospace potvrdil, že došlo k „kybernetickému narušeniu“ jeho softvéru MUSE na niekoľkých letiskách. Problémy sa týkali elektronického check-inu a odovzdávania batožiny, ktoré bolo možné čiastočne nahradiť manuálnymi operáciami.

Bruselské letisko zrušilo najmenej 10 letov a ďalších 17 malo meškanie viac ako hodinu po tom, čo systém v piatok v noci čelil „kybernetickému útoku“. Problém nebol do sobotného rána vyriešený a mal „veľký dopad“ na letové plány. Európska letecká agentúra Eurocontrol požiadala letecké spoločnosti, aby zrušili polovicu letov do a z Bruselu v čase od soboty 6:00 do nedele 4:00 SELČ.

Technické problémy

Letisko Heathrow, najrušnejšie v Európe, oznámilo, že jeho check-in a nástupné systémy, ktoré tiež poskytuje Collins Aerospace, boli postihnuté „technickým problémom“, ktorý môže spôsobiť meškania odletov.

Na webovej stránke letiska v Berlíne sa objavila správa o „dlhších čakacích dobách pri check-ine“ pre technické problémy u poskytovateľa systémov pôsobiaceho v celej Európe.

Collins Aerospace uviedla, že aktívne pracuje na vyriešení problému a čo najrýchlejšom obnovení plnej funkčnosti systémov pre svojich zákazníkov. Spoločnosť je dcérskou firmou americkej leteckej a obranné skupiny RTX (predtým Raytheon).

V ostatných rokoch sa kybernetické útoky a technické výpadky stali čoraz častejším problémom na letiskách po celom svete, keďže letecká doprava je čoraz viac závislá na online a prepojených systémoch. Podľa správy francúzskej leteckej spoločnosti Thales vzrástol počet kybernetických útokov na letecký sektor medzi v rokoch 2024 a 2025 až o 600 percent.

