Plán zavedenia diaľničného mýta v Nemecku bol neúspešný, vláda zvažuje, či môže bývalý minister dopravy uhradiť kompenzáciu

Nemecká vláda zvažuje, či môže primať bývalého ministra dopravy Andreasa Scheuera zaplatiť aspoň časť zo štvrťmiliardovej kompenzácie súkromnej spoločnosti za neúspešný plán zavedenia diaľničného mýta.

Scheuer, ktorý bol vo funkcii od roku 2018 do roku 2021, trval na mýte napriek varovaniam odborníkov, že by to nespravodlivo penalizovalo vodičov z iných krajín Európskej únie (EÚ). Súdny dvor EÚ v roku 2019 rozhodol, že krok je nelegálny, čo si vyžiadalo zdĺhavé arbitrážne konanie so spoločnosťou najatou na vytvorenie mýtneho systému, ktoré sa minulý týždeň skončilo vyrovnaním vo výške 243 miliónov eur.

Súčasný minister dopravy Volker Wissing sa pre noviny Bild am Sonntag vyjadril, že daňoví poplatníci by nemali znášať všetky náklady „tejto závažnej politickej chyby“. „Veľmi pozorne preskúmame právnu situáciu a dôkladne prešetríme, či a do akej výšky sú možné nároky na kompenzáciu (voči Scheuerovi),“ povedal.