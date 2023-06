NDS zaplatí SkyToll-u o niekoľko miliónov viac, podľa Zastavme korupciu sa len vyhovárajú a nevadí to ani politikom

Za výber a spracovanie mýtnych poplatkov od autodopravcov zinkasuje spoločnosť SkyToll budúci rok o niekoľko miliónov eur viac ako tento rok. Dohoda je na 67 miliónov eur navýšených o infláciu, tento rok to je 63 miliónov eur.

Nadácia Zastavme korupciu o tom informovala v piatok v reakcii na oznámenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), že požiadala SkyToll, aby prevádzkoval mýtny systém na slovenských diaľniciach aj budúci rok.

Ide o druhé predĺženie starej a podľa mimovládnej organizácie pre štát nevýhodnej zmluvy ešte z roku 2009. Pôvodne mala zmluva skončiť v roku 2022, NDS ju pre absenciu inej možnosti predĺžila ešte pre tento rok. Pred rokom diaľničiari rokovali so SkyToll-om o lepších podmienkach až do jesene, predĺženie tak uzatvorili až začiatkom decembra. Prečo sa tento rok poponáhľali a cenu predĺženia uzatvorili už začiatkom leta, podľa nadácie nevysvetlili.

Na upozornenia nereagovali ani politici

Nadácia Zastavme korupciu dlhodobo kritizuje manažovanie tohto miliardového projektu. „Všetky kroky súčasného vedenia NDS, ktoré ju riadi od roku 2020, akoby smerovali k tomu, aby sa nestihli náhradné riešenia a predlžovala sa bez väčších úprav pôvodná drahá mýtna zmluva,“ uviedla zástupkyňa nadácie Xénia Makarová.

Na tieto upozornenia podľa nej nereagovali ani politici, ktorých nadácia opakovane vyzývala, aby začali mýto a NDS riešiť. Tá sa podľa nadácie tentoraz vyhovára na komplikácie pri obstarávaní nového mýtneho systému. Už pred dvomi rokmi NDS avizovala, že pracuje na viacerých náhradách za staré mýto, ale ako mimovládka dodala, sfunkčniť sa jej nepodarilo doteraz žiadnu.

SkyToll bude pokračovať aj naďalej

NDS v piatok informovala, že oznámila výbercovi mýta, spoločnosti SkyToll, že trvá na pokračovaní poskytovania služby podľa zmluvy do konca roka 2024. Zdôvodnila to tým, že enormné prieťahy v súvislosti s viacnásobným uplatnením revíznych postupov v tendri na nové mýto spôsobili, že aplikácia a zavedenie nového a efektívnejšieho mýta pre štát aj dopravcov nastane neskôr, a to napriek jej ambíciám.

„Naďalej však vyvíjame maximálne úsilie na príchode EETS poskytovateľov na slovenský mýtny trh. Aj počas tohto roka, aj počas roka 2024 budeme pracovať na tom, aby sme nákladovosť mýta čo najviac znížili,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Z niekdajších takmer 50 % je už v súčasnosti nákladovosť na omnoho nižšej úrovni.