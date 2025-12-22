Otvorenie tunela Višňové je podľa Remišovej výsledkom rozhodnutí predošlých vlád, nie zásluhou Smeru – FOTO

Prízvukovala, že vládna koalícia, ktorej bola jej strana súčasťou, urobila maximum pre opätovné rozbehnutie stavby.
Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Foto: SITA/Jakub Julény
Otvorenie tunela Višňové je podľa predsedníčky strany Za ľudí a poslankyne parlamentu Veronike Remišovej možné napriek strane Smer-SD. Za kľúčové označila exministerka rozhodnutia predošlej vlády.

„Premiér Robert Fico a ďalší predstavitelia strany Smer sa v súvislosti s otvorením tunela Višňové naparujú ako moriak. Otvorenie tunela je skvelou správou pre všetkých motoristov a najmä obyvateľov žilinského regiónu, ktorí celé roky stáli v zápchach pri každodenných cestách do práce či do školy. Tunel sa však podarilo dokončiť napriek strane Smer a jej ministrom, nie vďaka nim,“ tvrdí Remišová.

Zmluvy pripravené za vlád Matoviča, Hegera a Ódora

Poukázala na to, že práve otvorený tunel bol dostavaný vďaka zmluve na stavbu tunela, ktorá bola pripravená a podpísaná za vlád Igora Matoviča (predseda Hnutia Slovensko) a Eduarda Hegera (v minulosti hnutie OĽaNO, dnes Demokrati). Rovnako Remišová poukázala aj na zmluvu na technologické vybavenie, ktorá bola pripravená za ich vlády a podpísaná za čias úradníckej vlády Ľudovíta Ódora. Podľa političky išlo o dobre pripravené zmluvy, ktoré doviedli stavbu po desiatkach rokov prieťahov k dokončeniu.

„Naopak, vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho svojou neschopnosťou stavbu tunela Višňové viackrát potopili. Ostali po nich len nekonečné súdne spory a stovky miliónov eur vyhodených do vzduchu. Prvý pokus bol PPP projekt, ktorý vláda Roberta Fica podpísala v januári 2010 po verejnom obstarávaní, v ktorom prišla ponuka iba od jedného dodávateľa. Zmluva sa prakticky nedala zrušiť, ale dodávateľ mal podľa nej do februára 2010 zabezpečiť financovanie projektu. Dopadlo to ako väčšina projektov Roberta Fica – nezabezpečil ho ani v marci, ani v apríli a ani v auguste,“ vyjadrila sa Remišová.

Krach stavby a problémy po roku 2019

Dodala, že vláda Ivety Radičovej, ktorá nastúpila v lete 2010, nechcela dodávateľovi umožniť ďalšie odkladanie začiatku plnenia zmluvy, a táto teda stratila platnosť pre nesplnenie základných zmluvných podmienok. Vtedajšia vláda podľa jej slov spravila verejné obstarávanie, najlepšia ponuka skúsených firiem v ňom bola 340 miliónov eur s dostavbou v roku 2018.

„Keď SaS povalila Radičovej vládu, nová vláda Roberta Fica súťaž zrušila a spravila novú, s cenou viac ako 400 miliónov eur. Stavba dopadla tradične pre stranu Smer – nevyplatenými dodávateľmi (často menšie firmy či živnostníci) a obrovským meškaním prác. Peter Pellegrini sa ako premiér snažil situáciu „riešiť“ lietaním na vrtuľníku nad stavbou tunela, ale ani jeho teatrálne gestá nepomohli a stavba v roku 2019 definitívne skrachovala. Dodávateľ zastavil práce, začali sa súdne spory a na stavbe ostal rozrobený tunel. Ako potvrdí každý stavbár, opravovať takúto zložitú stavbu po inom dodávateľovi, navyše s niekoľkoročnou prestávkou, je extrémne náročné,“ tvrdí Remišová.

Prízvukovala, že vládna koalícia, ktorej bola jej strana súčasťou, urobila maximum pre opätovné rozbehnutie stavby. „Dokončili sme asi najkomplikovanejšie verejné obstarávanie v histórii Slovenska na dokončenie stavby tunela aj technologické vybavenie a pripravili zmluvy, ktoré doviedli tunel po desiatkach rokov k úspešnému koncu. Za stranu Za ľudí ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou prispeli k dokončeniu jednej z najdôležitejších dopravných stavieb na Slovensku,“ uzavrela.

