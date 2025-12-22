Otvorenie tunela Višňové je podľa Remišovej výsledkom rozhodnutí predošlých vlád, nie zásluhou Smeru – FOTO

Otvorenie tunela Višňové je podľa predsedníčky strany Za ľudí a poslankyne parlamentu Veronike Remišovej možné napriek strane Smer-SD. Za kľúčové označila exministerka rozhodnutia predošlej vlády.
„Premiér Robert Fico a ďalší predstavitelia strany Smer sa v súvislosti s otvorením tunela Višňové naparujú ako moriak. Otvorenie tunela je skvelou správou pre všetkých motoristov a najmä obyvateľov žilinského regiónu, ktorí celé roky stáli v zápchach pri každodenných cestách do práce či do školy. Tunel sa však podarilo dokončiť napriek strane Smer a jej ministrom, nie vďaka nim,“ tvrdí Remišová.
Zmluvy pripravené za vlád Matoviča, Hegera a Ódora
Poukázala na to, že práve otvorený tunel bol dostavaný vďaka zmluve na stavbu tunela, ktorá bola pripravená a podpísaná za vlád Igora Matoviča (predseda Hnutia Slovensko) a Eduarda Hegera (v minulosti hnutie OĽaNO, dnes Demokrati). Rovnako Remišová poukázala aj na zmluvu na technologické vybavenie, ktorá bola pripravená za ich vlády a podpísaná za čias úradníckej vlády Ľudovíta Ódora. Podľa političky išlo o dobre pripravené zmluvy, ktoré doviedli stavbu po desiatkach rokov prieťahov k dokončeniu.
„Naopak, vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho svojou neschopnosťou stavbu tunela Višňové viackrát potopili. Ostali po nich len nekonečné súdne spory a stovky miliónov eur vyhodených do vzduchu. Prvý pokus bol PPP projekt, ktorý vláda Roberta Fica podpísala v januári 2010 po verejnom obstarávaní, v ktorom prišla ponuka iba od jedného dodávateľa. Zmluva sa prakticky nedala zrušiť, ale dodávateľ mal podľa nej do februára 2010 zabezpečiť financovanie projektu. Dopadlo to ako väčšina projektov Roberta Fica – nezabezpečil ho ani v marci, ani v apríli a ani v auguste,“ vyjadrila sa Remišová.
Krach stavby a problémy po roku 2019
Dodala, že vláda Ivety Radičovej, ktorá nastúpila v lete 2010, nechcela dodávateľovi umožniť ďalšie odkladanie začiatku plnenia zmluvy, a táto teda stratila platnosť pre nesplnenie základných zmluvných podmienok. Vtedajšia vláda podľa jej slov spravila verejné obstarávanie, najlepšia ponuka skúsených firiem v ňom bola 340 miliónov eur s dostavbou v roku 2018.
Tunel Višňové: Víťazstvo, ktoré nikto nechce osláviť - KOMENTÁR
„Keď SaS povalila Radičovej vládu, nová vláda Roberta Fica súťaž zrušila a spravila novú, s cenou viac ako 400 miliónov eur. Stavba dopadla tradične pre stranu Smer – nevyplatenými dodávateľmi (často menšie firmy či živnostníci) a obrovským meškaním prác. Peter Pellegrini sa ako premiér snažil situáciu „riešiť“ lietaním na vrtuľníku nad stavbou tunela, ale ani jeho teatrálne gestá nepomohli a stavba v roku 2019 definitívne skrachovala. Dodávateľ zastavil práce, začali sa súdne spory a na stavbe ostal rozrobený tunel. Ako potvrdí každý stavbár, opravovať takúto zložitú stavbu po inom dodávateľovi, navyše s niekoľkoročnou prestávkou, je extrémne náročné,“ tvrdí Remišová.
Tunel Višňové bude mať vlastnú hasičskú stanicu, na mieste budú nepretržite slúžiť štyria hasiči
Prízvukovala, že vládna koalícia, ktorej bola jej strana súčasťou, urobila maximum pre opätovné rozbehnutie stavby. „Dokončili sme asi najkomplikovanejšie verejné obstarávanie v histórii Slovenska na dokončenie stavby tunela aj technologické vybavenie a pripravili zmluvy, ktoré doviedli tunel po desiatkach rokov k úspešnému koncu. Za stranu Za ľudí ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou prispeli k dokončeniu jednej z najdôležitejších dopravných stavieb na Slovensku,“ uzavrela.