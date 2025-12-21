Zjazd do Vrútok je hanba, nie pokrok, hovorí Hargaš o tuneli Višňové a dodáva, že niektoré časti nespĺňajú bezpečnostné normy

Tunel Višňové sa staval tak dlho, že niektoré jeho časti dnes už nespĺňajú aktuálne bezpečnostné normy. Skonštatoval to opozičný poslanec Ján Hargaš (Progresívne Slovensko). Pripomenul pritom, že sedemkilometrový tunel stavali 27 rokov.
„Zjazd do Vrútok je dnes nepoužiteľný práve preto, že sa medzičasom zmenili stavebné pravidlá. To nie je pokrok, to je hanba,“ vyhlásil Hargaš. Doplnil, že 50-kilometrový Eurotunel medzi Britániou a Francúzskom prerazili inžinieri za šesť rokov a Cheopsovu pyramídu postavili za približne dve desaťročia. „Je absurdné, že my sme jeden tunel stavali tak dlho,“ zdôraznil Hargaš.
Podľa poslanca Štefana Kišša (PS) Slovensko za nový 13 kilometrový úsek diaľnice vrátane tunela zaplatilo o miliardu eur viac, než malo. „Peniaze sme mohli použiť na dokončenie diaľnice do Košíc alebo postaviť dve nové nemocnice,” dodal Kišš.
Tunel Višňové bude sprístupnený ešte pred Vianocami, dopravná situácia na severnom ťahu sa výrazne zmení
Otvorenie diaľničného úseku D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou s tunelom Višňové sa stáva realitou. Národná diaľničná spoločnosť plánuje sprístupniť nový obchvat Žiliny motoristom už v pondelok 22. decembra, čím sa po rokoch očakávania výrazne zmení dopravná situácia na severnom ťahu krajiny. Úsek s dĺžkou 13,5 kilometra, ktorého dominantou je 7,5-kilometrový tunel, prinesie zrýchlenie cestovania najmä pre vodičov smerujúcich zo západu na východ a zásadne odľahčí chronicky preťaženú cestu popod Strečno.