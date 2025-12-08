Obyvatelia Dolných Lovčíc sa dočkajú cyklochodníka do susednej obce, výstavba sa už začala

Obyvatelia Dolných Lovčíc v okrese Trnava sa už na budúci rok dostanú bezpečne na bicykloch do susednej obce Zavar. Práve tam chodia deti z Dolných Lovčíc do školy, ďalší obyvatelia k lekárovi, na poštu alebo za rôznymi ďalšími službami. Obec, ktorá má približne 800 obyvateľov, začala s výstavbou cyklochodníka, ktorý bude úplne oddelený od cesty.
Tretí pokus
„Som veľmi rád, že sme boli na tretí pokus úspešný v tretej cyklovýzve ministerstva dopravy, ktorá je financovaná z plánu obnovy a získali sme peniaze na tento projekt. Z vlastného rozpočtu by sme to nedokázali nikdy postaviť, a tak to bolo aj v minulosti,“ povedal starosta Dolných Lovčíc Tomáš Bartovič.
Obyvatelia Dolných Lovčíc chodia do Zavara oddávna, bezpečný chodník požadovali už pred mnohými rokmi. Starostovi sa do rúk dostala petícia, ktorou už približne pred tromi desaťročiami požadovali bezpečné prepojenie so Zavarom. Malá obec však na takúto investíciu nikdy peniaze nemala.
Trasa cyklochodníka
Cyklochodník dlhý približne 500 metrov so šírkou tri metre bude stáť podľa starostu Bartoviča 350 tisíc eur, obec sa bude podieľať na výdavkoch len asi piatimi tisíckami. Z Dolných Lovčíc povedie ponad potok až k mostu ponad diaľnicou. Cyklisti ďalej prejdú cez technickú lávku na druhú stranu mosta, tam sa už o pokračovanie cyklochodníka postará obec Zavar.
Z tejto obce je už prakticky dokončený takisto od cestnej komunikácie oddelený cyklochodník, ktorý vedie ponad diaľnicu až do trnavskej automobilky Stellantis. Túto investíciu zabezpečoval Trnavský samosprávny kraj. V tretej cyklovýzve financovanej z plánu obnovy získali peniaze na svoje cykloprojekty okrem Dolných Lovčíc z okolia Trnavy aj mestá Piešťany, Hlohovec a Leopoldov.