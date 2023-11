Občianske združenie Náš Prešov chce znížiť intenzitu dopravy, spustilo petíciu za výstavbu privádzača Grófske

Občianske združenie Náš Prešov vo štvrtok spustilo petíciu za výstavbu dvojpruhovej komunikácie v lokalite Grófske – Jutra v katastrálnom území prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová a obce Fintice.

Komunikácia by prepojila pripravovanú rýchlostnú cestu R4 v úseku mimoúrovňovej križovatky Fintice s cestou prvej triedy I/18 pri letisku v Nižnej Šebastovej.

Zníženie intenzity dopravy

Ako informovali predstavitelia združenia, vybudovaním novej komunikácie by sa výrazne znížila intenzita dopravy v zaťaženom úseku Fintickej ulice a priľahlých ulíc, zlepšili by sa životné podmienky, bezpečnosť obyvateľov obytnej zóny a znížila by sa hluková a emisná záťaž.