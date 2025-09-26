Diaľničiari za 12 dní dokončili sanáciu mosta ponad Brezový hájik v Nitre, jazdí sa bez obmedzení

Sanácia podhľadu mosta je súčasťou pravidelnej údržby, ktorá zabezpečuje jeho správnu funkčnosť a dlhodobú spoľahlivosť.
Národná diaľničná spoločnosť
Foto: ilustračné, SITA/Peter Rusko.
Podjazd pod rýchlostnou cestou R1 je opäť k dispozícii motoristom. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila sanáciu podhľadu mosta, prepájajúceho ulicu Fražovskú s ulicou Mostnou a Napervillskou. Podjazd na R1 bol dočasne uzavretý od 14. septembra.

Ako informovala NDS, sanácia podhľadu mosta je súčasťou pravidelnej údržby, ktorá zabezpečuje jeho správnu funkčnosť a dlhodobú spoľahlivosť. Práce predlžujú životnosť mosta a znižujú riziko vážnejších porúch, ktoré by mohli ohroziť premávku aj samotnú konštrukciu.

„Plánované práce na sanácii podhľadu mosta sa podarilo úspešne dokončiť v priebehu 12 dní. Most je už opäť plne k dispozícii, takže premávka je opäť bez obmedzení,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

