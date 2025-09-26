NDS začína s víkendovou uzávierkou diaľnice D1 v smere v Bratislavy - FOTO

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v piatok po 20:00 spustí víkendovú uzávierku diaľnice D1 v smere do Bratislavy. Obmedzenie sa dotkne úseku od križovatky Bernolákovo po Zlaté Piesky a súvisí s rekonštrukciou ľavej strany diaľnice pri Vajnorskom jazere v rámci výstavby križovatky D1/D4. Krátkodobá zmena dopravného režimu súvisí so zaistením bezpečnosti pracovníkov a motoristov.
Ako informovala NDS, počet jazdných pruhov zostane zachovaný, budú však zúžené a presunuté bližšie k stredovému deliacemu pásu. Podľa diaľničiarov je cieľom zmeniť dopravný režim tak, aby bolo pracovisko bezpečne oddelené od živej dopravy.
Diaľničiari po otvorení obchvatu Košíc opravia lokálne cesty, obmedzenia sa budú snažiť minimalizovať - VIDEO
„Vďaka tomu, že je už výjazd v križovatke Bernolákovo otvorený, uzávierka prebehne v skrátenom rozsahu,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik. Uzávierka je naplánovaná do sobotnej noci, jej dĺžka však bude závisieť od počasia, keďže pre vyznačovanie vodorovného dopravného značenia sú nevyhnutné vhodné poveternostné podmienky.
„Pre garantovanie trvácnosti značenia je nevyhnutná optimálna teplota a predovšetkým suchosť vozovky,“ vysvetlila NDS. Modernizácia D1 a výstavba križovatky D1/D4 patrí medzi najvýznamnejšie projekty cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku a má zásadne zrýchliť dopravu a odbremeniť Bratislavu od tranzitu.