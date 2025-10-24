Dopravné obmedzenia na bratislavskej D2 sa skrátia, v nedeľu odstránia dočasné značenie

Na diaľnici D2 v Bratislave, v úseku pri ulici Janka Alexyho a výjazde z Lamačskej cesty, budú v nedeľu 26. októbra prebiehať práce na demontáži dočasného dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že po ich dokončení sa dopravné obmedzenia skrátia približne o 500 metrov.
Podľa NDS práce na demontáži dočasného dopravného značenia pri výjazde z ulice Janka Alexyho a miestnej čerpacej stanice začnú v nedeľu ráno o 8:00 a potrvajú do popoludňajších hodín. Práce sa uskutočnia najprv v smere na Českú republiku a potom v smere na Bratislavu. Naplánované sú počas nedele, keď sú dopravné intenzity nižšie, preto nebude potrebné úsek úplne uzatvoriť. V každom smere ostane prejazdný aspoň jeden jazdný pruh.
Autodopravcovia podali na generálnu prokuratúru trestné oznámenie, pri novom mýtnom tendri mohlo dôjsť k porušeniu zákona
„Keďže práce budú prebiehať v úzkom kontakte so živou dopravou, apelujeme na vodičov, aby zvýšili obozretnosť na tomto úseku, rešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť a všetky dopravné predpisy,“ uviedla NDS.
Modernizácia diaľnice D2 pokračuje podľa harmonogramu. Počas minulého roka bol v rámci projektu kompletne zrekonštruovaný odvodňovací systém. Tento rok prebieha výmena verejného osvetlenia, ktorá zvýši bezpečnosť dopravy. Realizujú sa aj práce na nových asfaltových vrstvách krajnice, výmene bezpečnostných prvkov a modernizácii informačného systému diaľnice.