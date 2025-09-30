Začiatok októbra prinesie do košickej MHD viacero zmien. Ako informoval Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), dochádza k úprave niektorých cestovných poriadkov a trasovania niektorých liniek MHD.
Dve nové zastávky
„Zmeny sú zamerané predovšetkým na zlepšenie dopravnej obslužnosti priemyselného parku pri letisku, logistických centier a letiska Košice, ako aj na prispôsobenie spojov novým požiadavkám cestujúcej verejnosti,“ uvádza prepravca na margo zmien, ktoré začnú platiť od stredy 1. októbra.
Do prevádzky budú uvedené dve nové autobusové zastávky. Jednou z nich bude Červený rak, táto zastávka sa bude nachádzať pri logistickej hale CTPark Košice II., za odbočkou z cesty E58. Druhá zastávka bude pri Panattoni Parku a bude nazvaná Andreja Kvasa. „Tieto zastávky výrazne zlepšia dostupnosť zamestnania v rozrastajúcich sa priemyselných zónach na juhu mesta,“ ozrejmil DPMK.
Zároveň sa od začiatku októbra súčasná trasa autobusovej linky č. 23 rozdelí na dve samostatné linky. Udeje sa tak pre lepšiu orientáciu cestujúcich. „Linka č. 23 bude aj naďalej zabezpečovať priame spojenie medzi Staničným námestím a Letiskom Košice. Vybrané spoje budú obsluhovať aj zastávky Bahýľova a Faurecia, čím sa zabezpečí spojenie s pracoviskami v tejto oblasti. Odchody sú časovo zosúladené s pripravovanou novou leteckou linkou Bratislava – Košice,“ uviedol dopravný podnik.
Nová linka bude mať číslo 38. Jazdiť bude od Staničného námestia, cez Bahýľovu/Faureciu, po zastávku Andreja Kvasa. Jej vybrané ranné a večerné spoje tiež počas pracovných dní budú rozšírené o trasy na Madridskú a Lingov, a z nich. Vďaka tomu sa obyvatelia sídlisk Ťahanovce a Dargovských hrdinov budú môcť priamo a bez prestupovania prepraviť do priemyselného parku.
Nové ranné spoje
DPMK od začiatku októbra doplní aj nové ranné spoje na viacerých linkách. Učiní tak v reakcii na dopyt verejnosti. Nový spoj o 6:58 v smere z Vyšného Opátskeho na Námestie osloboditeľov pribudne na linke autobusu 31. Nový školský spoj o 7:13 z Košickej Novej Vsi na Lingov dostane aj linka 32. Na linke 36 zas DPMK pridá nový pár spojov do mestskej časti Myslava. Prepravca reflektuje aj na požiadavky zamestnancov železiarní, menšie úpravy sa dotknú cestovných poriadkov liniek 52 a R1 v smere zo Šace do mesta.
„K 1. októbru dochádza k úprave cestovných poriadkov na linkách 10, 15, 17, 20, 23, 31, 32, 33, 36, 52 a R1,“ zhrnul DPMK, pripomínajúc, že aktuálne cestovné poriadky možno nájsť na oficiálnej webstránke dopravcu, v mobilných aplikáciách MHD a na informačných tabuliach a výveskách na všetkých dotknutých zastávkach.
„Tieto pozitívne zmeny sú súčasťou dlhodobého cieľa zvyšovať kvalitu a dostupnosť verejnej dopravy v Košiciach. Dopravný podnik mesta Košice, a.s. vyzýva cestujúcich, aby si pred každou cestou overili aktuálne spojenia, a ďakuje za pochopenie,“ uzavrel dopravný podnik.