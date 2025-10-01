Železničné priecestie v žilinskej mestskej časti Brodno dočasne uzavrú pre koľajnice havarijnom stave

Počas uzávierky bude prejazd umožnený výhradne vozidlám záchranných zložiek.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
Priecestie
Foto: Ilustračné, SITA
Žilina Železničná doprava Regionálne správy z lokality Žilina

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na dočasnú uzávierku železničného priecestia na trati Žilina – Kysucké Nové Mesto v žilinskej mestskej časti Brodno, v kilometri 253,454.

Priecestie bude uzavreté v sobotu 4. októbra v čase od 8:00 do 17:00, dôvodom je výmena poškodenej koľajnice v havarijnom stave. Počas uzávierky bude prejazd umožnený výhradne vozidlám záchranných zložiek.

Dopravu na mieste budú riadiť zamestnanci ŽSR, pričom prejazd vozidiel hromadnej dopravy nebude možný. O uzávierke informoval odbor komunikácie a marketingu ŽSR.

O uzávierke bolo vyrozumené Mesto Žilina a Dopravný podnik mesta Žiliny, ktorý podľa ŽSR zabezpečí informovanie cestujúcich o zmene konečnej zastávky liniek MHD.

