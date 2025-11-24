NDS ukončila opravu mosta na diaľnici D1 pri Hornej Strede, motoristom poslúži ďalšie desaťročia

Diaľničný most na D1 pri Hornej Strede (okres Nové Mesto n/Váhom) je po komplexnej oprave opäť plne k dispozícii motoristom. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila práce, ktoré sa začali v marci. Premávka na moste tak pokračuje bez akýchkoľvek obmedzení.
Ako informovala NDS, počas viac ako polročnej rekonštrukcie vymenili mostný zvršok vrátane hydroizolácie, odvodňovačov, mostných záverov, zvodidiel, ríms a protihlukovej steny. Diaľničiari zároveň sanovali povrchy nosnej konštrukcie, piliere aj opory. Práce realizovali v piatich etapách, pričom NDS zachovala pôvodný počet jazdných pruhov a plynulosť premávky.
Podľa podpredsedu predstavenstva a prevádzkového riaditeľa NDS Rastislava Droppu sa vďaka rozsiahlej oprave podarilo predísť výraznejšiemu zhoršeniu technického stavu mosta a väčším dopravným obmedzeniam na hlavnom diaľničnom ťahu. „Motoristi tak môžu jazdiť po úseku bezpečnejšie, komfortnejšie a bez obmedzení,“ uviedol Droppa.
Most pri Hornej Strede prešiel komplexnou rekonštrukciou prvýkrát od svojho uvedenia do prevádzky, teda po takmer 40 rokoch. Doteraz sa na moste vykonávali len menšie stavebné práce ako je napríklad výmena mostných záverov. Podľa NDS je most po oprave pripravený slúžiť motoristom ďalšie desaťročia bezpečne a komfortne.