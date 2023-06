Most cez Váh v Hlohovci čaká proces kolaudácie, kruhové križovatky pri vjazde do mesta by mali nahradiť svetelné

Rekonštrukciu mosta cez Váh v Hlohovci dokončí zhotoviteľ do 30. júna. Nasledovať bude proces kolaudácie, ktorý potrvá približne do augusta.

Práce budú pokračovať

Počas prázdnin budú z oboch strán mosta ešte pokračovať práce na jeho prepojení na cesty. Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Hlohovci o tom informoval podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltmann.

Samosprávny kraj začal podľa Voltmanna riešiť aj dopravnú situáciu na dvoch kruhových križovatkách na vjazde do Hlohovca.

V budúcnosti by ich mali nahradiť križovatky riadené svetelnou signalizáciu, pričom v prípade križovatky pri priemyselnom parku očakáva kraj aj finančnú spoluúčasť firiem, ktoré tam majú svoje podnikateľské záujmy.

Cestný most cez Váh v Hlohovci uzavreli 30. marca minulého roku pre závažné poruchy v podobe trhlín na jeho pilieroch, ktoré ohrozovali stabilitu mostnej konštrukcie.

Dlhé obchádzky pre vodičov

Už predtým sa začala jeho komplexná rekonštrukcia za približne 5,5 milióna eur. Pre vodičov uzavretie mosta znamenalo desiatky kilometrov dlhé obchádzky.

Vozidlá sa na most vrátili až začiatkom tohto roku. V určitých obdobiach bol most uzatvorený aj pre cyklistov a chodcov. Zhotoviteľ, ktorým je združenie SMS-Kovo-Sklo Hlohovec, má hotové dielo podľa zmluvy odovzdať do polovice augusta.

Najväčší cestný most v kraji V Hlohovci postavili v rokoch 1962 – 1964, pred štyrmi rokmi z neho pre problémy so statikou vylúčili nákladnú dopravu nad 12 ton.

Trnavský samosprávny kraj začal vo februári minulého roku s jeho zásadnou rekonštrukciou, ktorá si vyžiadala vylúčenie dopravy na približne deväť mesiacov.