Modernizácia električkovej trate na košickom sídlisku napreduje, doprava je obmedzovaná čo najmenej - VIDEO + FOTO

Práce na modernizácii električkovej trate na sídlisku Nad jazerom v Košiciach pokračujú podľa harmonogramu. Informovalo o tom mesto Košice. Doplnilo, že naplno sa pracuje na ochranách a preložkách inžinierskych sietí. Taktiež sa pracuje na výstavbe káblovodu.
„V rámci stavebných prác pokračuje rekonštrukcia budovy útulku v priestore obratiska, meniarne K, na celej trase sa budujú základy pre nové trakčné podpery, realizujú sa koľajové spodky a v obratisku na Važeckej začali aj práce na koľajových zvrškoch. Prebieha zakladanie mosta ponad Myslavský potok, kde sa vŕtajú piloty, a tiež stavebné práce na moste ponad železničnú trať, vrátane súbežného chodníka,“ uviedla samospráva.
Minimálne obmedzenie dopravy
Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) uviedol, že zhotoviteľ opätovne prisľúbil, že stavebné práce organizuje tak, aby bola doprava obmedzovaná čo najmenej, a aby sa neznižoval komfort motoristov, pokiaľ to nie je nutné.
„Zároveň s ním pravidelne konzultujeme úpravy a doplnenia v rámci projektu,“ dodal. Cestno-koľajové prejazdy v križovatkách Dneperská, Ladožská a Galaktická sa dočkajú otvorenia až po tom, keď v nich budú dokončené všetky stavebné práce a položené nové koľaje. V rovnakom režime bude prebiehať aj rekonštrukcia zvyšných prejazdov, ktorá sa následne začne.
„Táto modernizácia je jednou z mnohých investícii do dopravnej infraštruktúry, dopravného podniku a verejnej dopravy za stovky miliónov eur. V spolupráci s Ministerstvom dopravy SR aktívne riešime ďalšie eurofondy, máme rozpracované projekty na modernizáciu ďalších tratí – na Alejovej a Južnej triede,“ dodal Polaček.
Financovanie rekonštrukcie
Modernizáciu električkovej trate v úseku od mosta VSS po obratisko Važecká odštartovali v polovici júla. Zabezpečuje ich konzorcium firiem vedené spoločnosťou Eurovia SK spolu so spoločnosťami Elza – Elektromontážny závod Bratislava a GJW Praha, ktoré uspeli vo verejnom obstarávaní s ponukou v sume takmer 65 miliónov eur.
„Rekonštrukcia je financovaná z eurofondov z Programu Slovensko 2021 – 2027, pričom maximálna výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov môže dosiahnuť sumu takmer 77,4 mil. eur. Trať má byť verejnosti odovzdaná do konca letných prázdnin 2026,“ uzavrelo mesto s tým, že bližšie informácie možno nájsť na webstránke.