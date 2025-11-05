Most v obci Ploské je zrekonštruovaný, práce sa podarilo dokončiť o mesiac skôr

Rekonštrukciu mosta cez rieku Torysa v obci Ploské (okres Košice-okolie) úspešne ukončili. Ako informoval Košický samosprávny kraj, práce sa podarilo ukončiť o mesiac skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Rekonštrukcia mosta patrila medzi najväčšie tohtoročné investičné akcie košickej župy, celková hodnota stavby sa vyšplhala na takmer 1,9 milióna eur.
Ešte pred ukončením rekonštrukcie do financovania vstúpilo aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a z Programu Slovensko 2021 – 2027 poskytlo nenávratný finančný príspevok v sume 1,78 milióna eur. V rámci projektu boli opravené aj nevyhnutné úseky cesty tretej triedy III/3336 pred a za mostom.
„Ide o historicky najväčšiu investíciu v obci Ploské. Rekonštrukciu mosta sme zvládli úspešne a s predstihom. Bola nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy v tomto regióne. Som rád, že sa nám ju podarilo dokončiť kvalitne a efektívne. Našou prioritou je aj naďalej zvyšovať bezpečnosť a skvalitňovať dopravu vo všetkých regiónoch Košického kraja,“ vyjadril sa predseda KSK Rastislav Trnka.
Pôvodný most z roku 1974, ktorý bol postavený z prefabrikovaných nosníkov typu Vloššák, bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave, v stupni šesť. Ukázala to diagnostika mosta aj podrobný prieskum sietí, zameranie územia, dendrologický a geotechnický prieskum, ktoré boli vykonané pred začiatkom stavebných prác na moste.
„Vozovka bola poškodená sieťovými trhlinami, priečnymi aj pozdĺžnymi nerovnosťami a rozpadnutým betónom. Počas rekonštrukcie odstránili všetky pôvodné vrstvy vozovky, zábradlia a poškodené rímsy, ale aj hydroizoláciu a spádový betón. Na moste sa následne zrealizovala kompletná obnova spodnej stavby, úložných prahov a opôr, osadili tu nové ložiská a nosníky, vyhotovila sa nová spriahajúca doska, hydroizolácia, prechodové oblasti a konštrukčné vrstvy vozovky,“ priblížil kraj s tým, že k prácam patrila aj sanácia betónových konštrukcií a oprava opevnenia koryta rieky Torysa. Most je po skončení prác plne funkčný a prístupný verejnosti.