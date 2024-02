Ministerstvo vnútra sa spolu so zástupcami samospráv zhodli na odklade novelizácie vyhlášky o dopravnom značení, jej účinnosť sa posúva o päť rokov

Ministerstvo vnútra SR sa so zástupcami samospráv zhodli na odklade novelizácie vyhlášky o dopravnom značení do roku 2029. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Zmeny by skomplikovali plynulosť a bezpečnosť

Ako vysvetlil, vyhláška mala vstúpiť do platnosti 1. apríla tohto roku, no podľa slov ministra mala prísť so zásadnými zmenami v dopravnom značení, ktoré by skomplikovali plynulosť a bezpečnosť na cestách. Ako Šutaj Eštok dodal, vyhláška mala znamenať aj pomerne vysoké finančné náklady, nielen pre štát zastupovaný Slovenskou správou ciest, ale aj Železničnou spoločnosťou Slovensko.

Počet dopravných značiek by sa totiž od 1. apríla rapídnym tempom zvýšil, čo by znamenalo aj extrémne vysoké náklady najmä pre samosprávu, nakoľko mestá a obce spravujú drvivú väčšinu ciest.

Účinnosť vyhlášky sa posúva o päť rokov

Minister vysvetlil, že odklad novelizácie vyhlášky je potrebný, pretože samosprávy nedisponujú finančnými prostriedkami na to, aby vedeli urobiť výmenu dopravného značenia. Rovnako nebolo v rámci prevencie a komunikačnej osvety dostatočne zabezpečené to, aby bola informovaná aj verejnosť.

„Záleží nám na tom, aby na cestách bola plynulosť a bezpečnosť, preto sme pristúpili k tomuto kroku,“ uviedol minister. Účinnosť vyhlášky sa tak posúva o päť rokov a počas tejto doby má vzniknúť pracovná skupina pozostávajúca zo všetkých zainteresovaných, vrátane ministerstva dopravy. Cieľom bude zabezpečiť, aby sa štát a samospráva aktívne pripravila na zmenu dopravného značenia, aby ministerstvo financií vyčlenilo potrebné finančné prostriedky a aby boli vodiči dostatočne informovaní a pripravení na zvládnutie zmien.

„Sme zaviazaní Európskou úniou aby sme takúto vyhlášku implementovali. Urobíme to však až vtedy, keď budú všetci zainteresovaní na to pripravení,“ dodal minister vnútra.

Vyhláška má byť jasná a zrozumiteľná

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik potvrdil, že vyhláška by znamenala veľké výdavky pre štát, mestá, obce a samosprávne kraje.

„Tých päť rokov nechceme čakať. Naopak, ak to bude možné a budeme finančne pripravení a budú prerokované všetky témy, ktoré vychádzajú z dola od miest a obcí, som presvedčený, že dokážeme situáciu promptne riešiť s tým, že aj SR bude pripravená sa čo najskôr prispôsobiť západným štandardom,“ vyhlásil Božik. Riaditeľ dopravnej polície Rastislav Polakovič doplnil, že vyhláška by mala byť jasná, zrozumiteľná, a to aj pre bežného vodiča.

„Bežný vodič by v križovatke nemal riešiť, čo a ako bude. Malo by to byť jednoznačné, aby sa nezaťažoval novými dopravnými značkami a vôbec akou rýchlosťou, či ako má pokračovať ďalej za križovatkou. Je dobré, že sa účinnosť posunie,“ uviedol Polakovič s tým, že s vytvorenou skupinou sa budú snažiť o to, aby sa vyhláška stala úpravami jednoduchou a zrozumiteľnou.