Verejné prístavy začali upratovať v majetkových vzťahoch, podpis memoranda je podľa Ráža kľúčový pre budúcnosť

Štátna akciová spoločnosť Verejné prístavy podpísala s akciovou spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy (SPaP) memorandum o vzájomnej spolupráci pri vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov vo verejných prístavoch Bratislava a Komárno.

Je to predpoklad pre budúci rozvoj oboch dunajských prístavov. Dokument má podľa Verejných prístavov umožniť preskúmanie rôznych alternatív prípadnej úpravy vzťahov v uvedených prístavoch.

Ide o prvý krok potrebný k naplneniu jedného z bodov programového vyhlásenia vlády, kde si Ministerstvo dopravy SR ako jeden z cieľov pre rozvoj domácich verejných prístavov dalo aj vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov.

Zaťažujú menej životné prostredie

„Memorandum, ktoré sme podpísali, načrtlo vôľu oboch strán dohodnúť sa na majetkovom usporiadaní verejných prístavov. Tie následne môžu tvoriť významnú úlohu v medzinárodnej vodnej doprave, ktorá je považovaná za jeden z najhospodárnejších a najekologickejších spôsobov prepravy,“ uviedol generálny riaditeľ Verejných prístavov Matej Danóci.

Vodná doprava podľa neho zaťažuje životné prostredie štyrikrát menej než železnica a 14-krát menej ako cestná doprava.

„Naším cieľom je vytvoriť vo verejných prístavoch podmienky pre to, aby tento druh dopravy bol dostupným pre súčasných dopravcov. Pre naplnenie tohto cieľa je pred nami ešte veľa práce, do ktorej by sme sa však nemohli pustiť bez toho, aby sme mali dohodu na usporiadaní vzťahov a dohodu na budúcom rozvoji verejných prístavov,“ dodal Matej Danóci.

Prekážka v čerpaní eurofondov

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) povedal, že motivácia vysporiadať majetkovoprávne vzťahy v prístavoch nadväzuje na európske iniciatívy v oblasti rozvoja vnútrozemskej vodnej dopravy a je v súlade s odporúčaniami Najvyššieho kontrolného úradu SR.

„Prístavy na Slovensku majú veľký potenciál, napríklad aj pri povojnovej obnove Ukrajiny. Neusporiadané majetkovoprávne vzťahy predstavujú prekážku ďalšieho rozvoja a čerpania prostriedkov zo zdrojov Európskej únie,“ poznamenal minister.

Upozornil, že vynovené plavebné komory v Gabčíkove nevieme naplno využiť, keďže prístav v Bratislave v súčasnej podobe má svoje limity. „Podpis tohto memoranda je pre jeho budúcnosť kľúčový,“ podotkol Jozef Ráž s tým, že o ďalšom rozvoji prístavu budú onedlho podrobne informovať.

Problémom sú majetkové vzťahy

Spoločnosť Verejné prístavy má na starosti spravovanie prístavov. Vzhľadom na historický vývoj majetkových vzťahov z 90-tych rokov minulého storočia vlastní v nákladnom prístave Bratislava a Komárno len pozemky.

Infraštruktúra a superštruktúra, technické zariadenia a majetok nevyhnutný na vykonávanie činností ako doprava a logistika, nakládka, vykládka, prekládka a skladovanie je v týchto prístavoch vo veľkej väčšine vo vlastníctve súkromnej spoločnosti SPaP, ktorá je v oboch nákladných prístavoch dominantným operátorom.

Vysporiadanie vzťahov

Pozemky má v prenájme, ktorý sa v prevažnej časti končí v roku 2027. Štát sa preto rozhodol majetkovo-právne vzťahy vysporiadať v dostatočnom predstihu.

„Slovenská plavba a prístavy je spoločnosť so 102-ročnou históriou, zároveň deklaruje, že bude aj naďalej pokračovať vo svojej hlavnej podnikateľskej činnosti aj v prípade zmeny majetkovo-právnych vzťahov jednak ako prevádzkovateľ jednej z najväčších flotíl na Dunaji a taktiež ako operátor v dvoch najväčších prístavoch na Slovensku, v Bratislave a Komárne,“ uviedla SPaP.