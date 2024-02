Ministerstvo dopravy chce mať kontrolnú právomoc nad všetkými cestami, nielen na diaľniciach. Obhajuje vlastný návrh novely cestného zákona

Ministerstvo dopravy SR obhajuje vlastný návrh novely cestného zákona, ktorým si chce rozšíriť svoju kontrolnú právomoc pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na cestách prvej až tretej triedy a miestnych cestách.

Má za to, že ako najvyšší orgán v štáte pre pozemné komunikácie by malo mať kompetenciu vykonávať štátny odborný dozor nad všetkými cestami, nielen na diaľniciach. Išlo by napríklad aj o kompetenciu na preverenie súčasnej dopravnej situácie na Vajanského nábreží v Bratislave.

Nespokojnosť so súčasnou dopravnou situáciou

„Je známe, že verejnosť nie je spokojná so súčasnou dopravnou situáciou a podľa našich informácií to má dopad aj na zvýšenie nehodovosti na tomto dopravnom ťahu,“ uviedla v stredu pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.