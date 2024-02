ÚMS žiada stiahnutie návrhu cestného zákona, prijatie novely by mohlo ohroziť bezpečnosť na cestách

Únia miest Slovenska (ÚMS) vystríha pred novelou cestného zákona, ktorú rezort dopravy predložil do skráteného pripomienkového konania. Návrh podľa ÚMS zasahuje do kompetencií samospráv a môže ohroziť bezpečnosť na cestách v mestách a obciach.

Skomplikovanie života v mestách

Na jeho základe by prakticky o všetkých zmenách v doprave, napríklad aj o osadzovaní dopravných značiek, mali rozhodovať úradníci v Bratislave, ktorým ale podľa ÚMS chýba znalosť i vzťah k dotknutému územiu. Únia miest varuje, že prijatie tejto novely by mohlo viesť k spomaleniu dopravných stavieb, a tiež priniesť zvýšené náklady na nový byrokratický aparát.

„V neposlednom rade táto novela skomplikuje život obyvateľom miest a obcí, a to aj v takých situáciách, ako sú napríklad žiadosti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím o vyhradené parkovanie,“ varuje ÚMS v tlačovej správe.

Žiadajú stiahnutie návrhu

Únia miest požaduje stiahnutie návrhu a jeho opätovné predloženie v riadnom legislatívnom konaní. Zástupcovia miest kritizujú aj predloženie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní, poukazujú na to, že takéto konanie musí byť riadne zdôvodnené.

„Ministerstvo dopravy SR však ani v jednom z bodov neuviedlo relevantné dôvody na komplikovanie života obyvateľom, ani na zvýšené náklady samosprávy a štátu,“ konštatujú zástupcovia miest.

Rovnako považujú za potrebné, aby rezort dopravy, ale i Ministerstvo vnútra SR diskutovali o téme so všetkými združeniami samosprávy, vzhľadom na to, že zmeny by sa dotkli i ciest v správe vyšších územných celkov či väčších miest.

Zbytočné zdržovanie

„Ministerstvo nemá kapacitu schvaľovať osadenie každej značky, vyznačenie každej čiary a ani nemôže schvaľovať dopravné riešenia, o ktorých význame pre obec alebo komunitu nemusí mať žiadnu vedomosť. Samosprávy to zdrží a vo výsledku obmedzí pri výkone svojich kompetencií, ministerstvo to zahltí zbytočnou agendou, ktorú v súčasnosti dobre riešia dopravní inžinieri v mestách aj po konzultácii s dopravnými inšpektorátmi polície. Nehovoriac o tom, že najmä v prípade väčších miest je nevyhnutné riešiť dopravné značenie často operatívne, a ak by sa malo čakať týždne, mesiace na posúdenie z ministerstva, môže to byť aj vážnym ohrozením bezpečnosti na miestnych komunikáciách,“ vraví prezident ÚMS Richard Rybníček.

Predmetný návrh je podľa ÚMS totožný zámer, aký pred časom predkladali v parlamente poslanci strany Smer-SD Erik Kaliňák a Ján Mažgút, a ktorý vyvolal veľkú kritiku samospráv. ÚMS nechápe, prečo rezort dopravy opätovne predkladá rovnaký materiál a robí tak bez konzultácie so samosprávami, hoci ju prisľúbil.

Komplikácie so žiadosťami

„Návrhom tejto novely sa komplikuje situácia pre všetkých žiadateľov o určenie dopravného značenia, teda správcom a vlastníkom sieťovej infraštruktúry pri rozkopávkach, správcom ciest pri ich opravách, stavebníkom, ktorí sa napájajú na cestnú sieť, ale aj žiadateľom o vyhradené parkovanie pre osoby ŤZP. Každému žiadateľovi sa predĺži čakanie na určenie dopravného značenia o 15 prípadne aj o 45 dní, a to aj v prípadoch komplikovaných investícií, keď je potrebné dopravné značenie určovať operatívne, v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo aj bezpečnosti chodcov a ďalších účastníkov cestnej premávky,“ tvrdí ÚMS.

Doplnila, že takýchto žiadostí môže byť podľa jej odhadov aj 15-tisíc ročne, čo by prinieslo potrebu ďalšieho administratívneho aparátu, a tým aj finančnú záťaž. „Obzvlášť v období, keď samosprávy aj štát čelia vážnym problémom s rozpočtami, považujeme snahu vytvárať ďalšie finančne náročné procesy, ktoré v skutočnosti nič dobré neprinášajú, za nepochopiteľnú,“ uzavrela ÚMS.