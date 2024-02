Ministerstvo chce rozšíriť kontrolnú právomoc pre cestnú dopravu, môže udeľovať aj pokuty vo výške viac ako 30-tisíc eur

Ministerstvo dopravy SR si chce rozšíriť svoju kontrolnú právomoc pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na cestách prvej až tretej triedy a miestnych cestách.

Kontrola zmien organizácie dopravy

V prípade verejného záujmu alebo osobitných okolností by malo vykonať štátny odborný dozor nad týmito cestami, najmä kontrolu zmien organizácie dopravy, ktoré môžu negatívne ovplyvniť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky s nežiaducimi socio-ekonomickými vplyvmi na určitý región.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ktorý ministerstvo dopravy predložilo na skrátené medzirezortné pripomienkovanie, čo zdôvodnilo jeho naliehavosťou. Zároveň navrhuje účinnosť týchto úprav dňom ich vyhlásenia.

Pokuta v hodnote viac ako 30-tisíc

Podnet na vykonanie tohto druhu odborného dozoru má vyhodnocovať samotné ministerstvo, pričom na jeho vykonanie nemá byť právny nárok. Ministerstvo by malo byť oprávnené uložiť pokutu do 33 190 eur právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ak neplní opatrenia uložené na základe ním vykonaného štátneho odborného dozoru.

A to do dvoch rokov od uplynutia lehoty na vykonanie uloženého opatrenia, výnosy z pokút by boli príjmom štátneho rozpočtu. Cestný správny orgán a obec majú zaslať bezodkladne kópiu doručenej žiadosti o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení ministerstvu.

Návrh predložil poslanec Mažgút

Ministerstvo bude môcť do 15 dní od doručenia kópie žiadosti vyžiadať od cestného správneho orgánu alebo obce projektovú dokumentáciu k tejto žiadosti a do 30 dní od doručenia projektovej dokumentácie má zaujať záväzné stanovisko. Predpokladom vyžiadania projektovej dokumentácie má byť naliehavý verejný záujem alebo ak pôjde o dôvody hodné osobitného zreteľa.

Cestný správny orgán a obec budú záväzným stanoviskom ministerstva viazané. Ak sa ministerstvo do 30 dní nevyjadrí, bude sa mať za to, že k žiadosti o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení nemá pripomienky.

Obdobný návrh novely cestného zákona už skôr predložil v Národnej rade SR poslanec Ján Mažgút (Smer-SD), medzitým ju stiahol z programu aktuálnej schôdze pred prerokovaním v prvom čítaní. Považovalo sa to za reakciu na zmeny v organizácii dopravy v hlavnom meste na nábreží Dunaja, kde pribudol pruh pre cyklistov na úkor motoristov.