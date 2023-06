Letné vlaky začali premávať, podporia turistickú sezónu aj domáci cestovný ruch

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) začala s prevádzkou tohtoročných letných vlakov. Premávať budú od 17. júna do 17. septembra.

Letné vlaky namiesto áut

Premávať budú deviatich linkách cez víkendy a sviatky, počas tohto obdobia pôjde 26 týchto vlakov, vrátane ôsmich na dvoch trasách do poľského pohraničia. Ako národný dopravca informoval, vlaky podporia letnú turistickú sezónu a domáci cestovný ruch.

Letné vlaky podľa povereného ministra dopravy Pavla Lančariča umožňujú cestovať za zážitkami ekologicky a udržateľne.

„Verím, že si aj tento rok nájdu množstvo priaznivcov,“ očakáva. „Rád by som vyzval všetkých, ktorí sa chystajú už počas tohto víkendu niekam do prírody alebo na výlet, aby nechali autá doma a cestovali či už letnými vlakmi alebo aj tými zo štandardnej ponuky,“ uviedol Lančarič aj v súvislosti s tým, že letná turistická sezóna sa oficiálne začala 15. júna.

Cestovný poriadok

Letné vlaky sú tento rok zapracované v cestovnom poriadku už od začiatku platnosti aktuálneho grafikonu vlakovej dopravy.

Jazdiť budú na trasách Košice – Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa, Košice – Bardejov, Košice – Červená Skala – Banská Bystrica, ako aj Prešov – Banská Bystrica, Prešov – Stakčín, Banská Bystrica – Mlynky či Zvolen – Štúrovo.

Vlaky z Medzilaboriec do poľského Sanoku premávajú cez víkendy od 24. júna do 3. septembra a z Popradu do Muszyny už jazdia od 3. júna tiež do 3. septembra.

ZSSK v tomto roku znovu prevádzkuje aj vlaky do chorvátskeho Splitu pri Jadranskom mori – od 3. mája do 7. októbra trikrát týždenne.

Podpora cestovného ruchu

ZSSK vypravuje letné vlaky v koordinácii s objednávateľom dopravných výkonov Ministerstvom dopravy SR, ako aj s organizáciou na propagáciu a podporu cestovného ruchu Slovakia Travel a s krajskými organizáciami cestovného ruchu.

„Pri príprave harmonogramu ZSSK vychádzala zo skúseností z predchádzajúcich rokov. Opäť teda nechýba ani linka z Košíc do Starej Ľubovne, ktorá bola minulý rok najobľúbenejšia, pričom ju využilo 28 % cestujúcich letných vlakov,“ priblížil hovorca vlakového dopravcu Tomáš Kováč.

Letné vlaky vlani využilo viac ako 43-tisíc cestujúcich, priemerná denná obsadenosť bola 246 osôb. Rok predtým letné vlaky prepravili takmer 42-tisíc pasažierov.