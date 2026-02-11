Leo Express prinesie priame spojenia, ktoré doteraz neexistovali. Bratislava získa nové medzinárodné trasy

Súkromný železničný dopravca Leo Express spustí od konca apríla nové medzinárodné spojenia medzi Prahou a Bratislavou a zároveň nasadí moderné súpravy Talgo aj na trasu Praha – Ostrava – Žilina – Prešov. Dopravca to oznámil pri predstavení nového vizuálneho štýlu diaľkových vlakov, ktoré budú v prvej polovici roka 2026 jazdiť aj na Slovensko.
Trasa cez Moravu
Ako informoval hovorca dopravcu Emil Sedlařík, na trase Praha – Přerov – Otrokovice – Staré Město u Uherského Hradiště – Hodonín – Břeclav – Bratislava plánuje Leo Express prevádzkovať dva páry spojov denne. Jeden pár vlakov bude začínať a končiť v stanici Bratislava-Petržalka, čím zabezpečí priame spojenie tejto mestskej časti s Prahou. Dopravca bude zastavovať aj na bratislavskej hlavnej stanici, odkiaľ už dnes prevádzkuje prímestské vlaky do Dunajskej Stredy a Komárna.
Podľa spoločnosti prinesie nová linka aj priame spojenia na trasách, ktoré doteraz neexistovali, konkrétne medzi Bratislavou a Olomoucom, Hulínom a Zábřehom na Morave. Od 30. apríla plánuje Leo Express nasadiť súpravy Talgo aj na spojenie Praha – Ostrava – Žilina – Prešov a späť. Z dôvodu úprav infraštruktúry v stanici Žilina dopravca dočasne od 1. marca preruší prevádzku na súčasnej linke do Žiliny a Prešova.
Nová etapa rozvoja
Premávku obnoví koncom apríla už s novými vlakmi. „Nasadenie súprav Talgo je pre Leo Express symbolom novej etapy rozvoja. Nejde len o nový dizajn, ale o rozšírenie poskytovaných služieb, rozsahu siete aj ambícií značky. Ponúkneme nové spojenia, ktoré ostatní dopravcovia neponúkajú,“ uviedol generálny riaditeľ Leo Express Peter Köhler.
Súpravy Talgo majú trinásť vozňov s kapacitou 350 cestujúcich. Vďaka nízkopodlažnému riešeniu umožňujú bezbariérový prístup. Sú vybavené systémom naklápania, ktorý má zabezpečiť plynulejšiu jazdu v oblúkoch, a dosahujú maximálnu rýchlosť 200 kilometrov za hodinu. Dopravca ich získal v spolupráci so španielskym železničným dopravcom Renfe.
Nový vizuálny štýl
Leo Express zároveň predstavil nový vizuálny štýl vlakov založený na bielej farbe s oranžovými prvkami. Polep je založený na jasnej štruktúre jednotlivých vozňov, výraznej prezentácii značky a vizuálnych motívoch odkazujúcich na prepojenie európskych regiónov a modernú mobilitu. Úpravou prechádzajú aj interiéry, ktoré majú ponúknuť väčší priestor v triedach Business aj Economy.
Predstavenie nového vizuálneho štýlu súprav Talgo a ich plánované nasadenie do prevádzky od konca apríla je súčasťou príprav na kľúčovú expanziu služieb dopravcu v strednej Európe. V roku 2026 plánuje vstúpiť aj na nemecký trh a rozšíriť prevádzku v Poľsku. Vďaka novým linkám a nasadeniu súprav Talgo očakáva spoločnosť v budúcom roku nárast počtu cestujúcich o minimálne 1,5 milióna na viac ako šesť miliónov prepravených osôb.