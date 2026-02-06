Kolektívne vyjednávanie u Leo Express sa zaseklo, odbory varujú pred naťahovaním rokovaní

Kolektívne vyjednávanie medzi odborovým združením OdLeSK a spoločnosťou Leo Express Slovensko s.r.o. bolo prerušené po tom, ako zamestnávateľ počas prvého rokovania oznámil vznik ďalšej odborovej organizácie. Informovala o tom predsedníčka výboru odborovej organizácie OdLeSK Lucia Sáková.
Odborové združenie OdLeSK, ktoré vzniklo v apríli 2025, predložilo zamestnávateľovi návrh kolektívnej zmluvy 10. decembra minulého roka. „Návrh vychádza z podnetov zamestnancov a zameriava sa najmä na úpravu pracovných a mzdových podmienok,“ skonštatovala predsedníčka odborov.
Prvé rokovanie a dôvod prerušenia
Prvé kolo kolektívneho vyjednávania sa začalo 5. februára. Počas rokovania však zamestnávateľ oznámil vznik ďalšej odborovej organizácie, čo viedlo k prerušeniu vyjednávania. „Zamestnávateľ zároveň uviedol, že o vzniku novej odborovej organizácie nebol vopred informovaný,“ uviedla Sáková.
Odborové združenie zdôraznilo, že vznik ďalšej odborovej organizácie neakceptuje ako dôvod na neodôvodnené odkladanie alebo naťahovanie kolektívneho vyjednávania. „Cieľom odborového združenia je pokračovanie kolektívneho vyjednávania v riadnom a vecnom režime tak, aby prinieslo konkrétne výsledky pre zamestnancov,“ podotkla Sáková.
Význam sociálneho dialógu
Odborové združenie zároveň poukázalo na význam sociálneho dialógu v železničnej doprave v európskom kontexte. Skúsenosti z iných krajín podľa odborového Sákovej potvrdzujú význam včasného a vecného kolektívneho vyjednávania. „Členovia odborového združenia OdLeSK sú presvedčení, že nová organizácia bude efektívne presadzovať požiadavky všetkých zamestnancov. Veria, že jej kroky budú vždy uprednostňovať spoločné záujmy pracujúcich pred ústretovosťou voči zamestnávateľovi,“ dodala predsedníčka odborov.
Leo Express Slovensko s.r.o. je jediným zmluvným dopravcom, ktorý na základe zmluvy s Ministerstvom dopravy SR zabezpečuje výkony osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme na trase Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. Dopravca je súčasťou skupiny Leo Express, združenej okolo spoločnosti Leo Express Global a.s., v ktorej má vlastnícky podiel aj španielska štátna železničná spoločnosť Renfe.