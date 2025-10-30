Regionálnu linku Bratislava-Komárno využili za rok takmer tri milióny cestujúcich

Dopravca Leo Express spustil predaj lístkov v rámci nového cestovného poriadku na regionálnej železničnej linke Bratislava – Komárno. Spoje zostávajú v pôvodnom rozsahu, dopravca však na základe spätnej väzby cestujúcich pridal zastávku Bratislava–Vrakuňa na spoje, ktoré ju doteraz neobsluhovali. Od konca apríla spojí český dopravca Bratislavu aj s Prahou.
Minútové zmeny
Ako informoval hovorca Leo Express Emil Sedlařík, za posledný rok prepravil súkromný dopravca na trati medzi Bratislavou a Komárnom takmer tri milióny cestujúcich a vypravil 26 800 vlakov s viac ako 90-percentnou dochvíľnosťou.
„Cestovný poriadok sme zachovali v rozsahu, na ktorý sú cestujúci zvyknutí. U vybraných spojov došlo len k minútovým zmenám odchodov a zároveň k pridaniu zastávky Bratislava–Vrakuňa. Za posledných 365 dní sme prepravili 2,81 milióna cestujúcich v 26 800 spojoch,“ uviedol Sedlařík.
Nová diaľková linka
Na trati medzi Bratislavou a Komárnom prešli vlaky viac ako 1,5 milióna vlakokilometrov. Vlaková spoločnosť zároveň garantuje stopercentnú funkčnosť klimatizácie aj kúrenia, pričom doteraz nemusela kompenzovať ani jeden cestovný lístok z dôvodu nefunkčnej klimatizácie. Dopravca pokračuje v testovacej prevádzke samoobslužného automatu na občerstvenie. Ak sa projekt osvedčí, automaty pribudnú aj v ďalších jednotkách.
Od 30. apríla 2026 plánuje Leo Express spustiť novú diaľkovú linku z Bratislavy do Prahy, ktorá bude nadväzovať na regionálne spoje Bratislava – Komárno. Na trase Praha – Přerov – Hulín – Otrokovice – Staré Město – Hodonín – Břeclav – Bratislava budú jazdiť moderné nízkopodlažné jednotky Talgo S6 s klimatizáciou a technológiou pasívneho naklápania. Dopravca plánuje dva páry spojov denne, pričom jeden bude začínať a končiť v Bratislave–Petržalke, čím sa zabezpečí priame spojenie tejto mestskej časti s Prahou.