Regionálnu linku Bratislava-Komárno využili za rok takmer tri milióny cestujúcich

Od konca apríla spojí český dopravca Bratislavu aj s Prahou.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
DOPRAVA: Predstavenie Leo Express v Bratislave
Vlak Leo Express na Hlavnej stanici v Bratislave počas predstavenia vlakov a služieb spoločnosti Leo Express na trase Bratislava - Komárno. Bratislava, 7. november 2023. Foto: SITA/Jana Birošová.
Slovensko Železničná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Dopravca Leo Express spustil predaj lístkov v rámci nového cestovného poriadku na regionálnej železničnej linke Bratislava – Komárno. Spoje zostávajú v pôvodnom rozsahu, dopravca však na základe spätnej väzby cestujúcich pridal zastávku Bratislava–Vrakuňa na spoje, ktoré ju doteraz neobsluhovali. Od konca apríla spojí český dopravca Bratislavu aj s Prahou.

Minútové zmeny

Ako informoval hovorca Leo Express Emil Sedlařík, za posledný rok prepravil súkromný dopravca na trati medzi Bratislavou a Komárnom takmer tri milióny cestujúcich a vypravil 26 800 vlakov s viac ako 90-percentnou dochvíľnosťou.

„Cestovný poriadok sme zachovali v rozsahu, na ktorý sú cestujúci zvyknutí. U vybraných spojov došlo len k minútovým zmenám odchodov a zároveň k pridaniu zastávky Bratislava–Vrakuňa. Za posledných 365 dní sme prepravili 2,81 milióna cestujúcich v 26 800 spojoch,“ uviedol Sedlařík.

Nová diaľková linka

Na trati medzi Bratislavou a Komárnom prešli vlaky viac ako 1,5 milióna vlakokilometrov. Vlaková spoločnosť zároveň garantuje stopercentnú funkčnosť klimatizácie aj kúrenia, pričom doteraz nemusela kompenzovať ani jeden cestovný lístok z dôvodu nefunkčnej klimatizácie. Dopravca pokračuje v testovacej prevádzke samoobslužného automatu na občerstvenie. Ak sa projekt osvedčí, automaty pribudnú aj v ďalších jednotkách.

Od 30. apríla 2026 plánuje Leo Express spustiť novú diaľkovú linku z Bratislavy do Prahy, ktorá bude nadväzovať na regionálne spoje Bratislava – Komárno. Na trase Praha – Přerov – Hulín – Otrokovice – Staré Město – Hodonín – Břeclav – Bratislava budú jazdiť moderné nízkopodlažné jednotky Talgo S6 s klimatizáciou a technológiou pasívneho naklápania. Dopravca plánuje dva páry spojov denne, pričom jeden bude začínať a končiť v Bratislave–Petržalke, čím sa zabezpečí priame spojenie tejto mestskej časti s Prahou.

Viac k osobe: Emil Sedlařík
Firmy a inštitúcie: Leo Express
Okruhy tém: Bratislava - Komárno Cestovný poriadok
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk