Lacnejšie lístky na MHD či špeciálne podujatie Ulica v pohybe, Nitra sa aktívne zapája do týždňa mobility

V utorok sa začal Európsky týždeň mobility, v rámci ktorého pripravilo mesto Nitra niekoľko akcií. Cestujúci si môžu kúpiť celoročné lístky na MHD o pätinu lacnejšie. Najväčším plánovaným podujatím je Ulica v pohybe, ktoré bude v piatok 19. septembra na úseku medzi Priorom a Palárikovou ulicou. V tento deň bude celá táto časť Štefánikovej triedy uzavretá pre autá a otvorená pre šport, hudbu, gastro a zábavu.
„Už dlhšie hovoríme o našom zámere predĺžiť pešiu zónu, pretože ulice v centre mesta by predsa mali slúžiť ľuďom a nie autám. Ulica v pohybe bude ukážkou toho, ako by živé centrum mesta malo vyzerať. To, že o takéto zmysluplné využitie ulice ľuďmi je veľký záujem, vidíme vždy, keď si súkromné prevádzky spravia podujatie na parklete, teda na mieste, ktoré ešte pred pár mesiacmi tiež slúžilo iba na odparkovanie áut. Až podujatia na parklete centrum mesta oživili,“ hovorí primátor Nitry Marek Hattas.
ZSSK vyzýva verejnosť na výmenu auta za vlak, v rámci Európskeho týždňa mobility pripravila aj súťaž
Celodenný program sa začne už o deviatej ráno. Ako informoval hovorca Nitry Tomáš Holúbek, chystá sa tu Deň športu, ktorý prinesie prezentáciu nitrianskych športových klubov. Partner podujatia Decathlon tu otvorí hernú a chill out zónu a mestská polícia predvedie zaujímavé preventívne aktivity. K mestu sa pridali aj prevádzky z okolia, ktoré sa budú starať o občerstvenie a jedlo.
O 17:00 zabaví deti Dúhalka a o 18:00 sa uskutoční cyklojazda Kidical Mass Nitra určená pre deti, rodičov a priateľov bicykla. O 20:00 je pripravený koncert Billyho Barmana a o pol desiatej večer odštartuje veľkolepá after party s Romanom Mrázikom. Podrobnejšie informácie možno nájsť na webe nitra.sk/ulicavpohybe2025 a na sociálnych sieťach mesta Nitra.