Cyklistické preteky Okolo Slovenska prinesú dočasné obmedzenia, niektoré vlaky môžu mať zdržanie

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú cestujúcich aj účastníkov cestnej dopravy, že počas 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025 treba počítať s krátkodobými obmedzeniami. Podujatie sa uskutoční od stredy 17. do nedele 21. septembra.
Môže dôjsť k zdržaniu niekoľkých vlakov
Ako uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, pelotón cyklistov počas jednotlivých etáp prejde viacerými železničnými priecestiami. „V čase prejazdu pretekárov a sprievodných vozidiel bude doprava v týchto úsekoch na nevyhnutný čas zastavená,“ upozornila Lániková.
Dodala, že preto môže dôjsť aj k zdržaniu niektorých vlakov osobnej dopravy, ktoré budú v prípade potreby čakať v susedných staniciach. Nákladná doprava sa bude v maximálnej možnej miere organizovať mimo časového rámca konania pretekov.
Cieľom je zaistiť bezpečnú dopravu
ŽSR zdôraznili, že v spolupráci s organizátorom, ktorým je Slovenský zväz cyklistiky, a dopravnou políciou zabezpečia koordináciu tak, aby boli obmedzenia čo najkratšie a zasiahli dopravu len v nevyhnutnej miere. „Všetky opatrenia sú prijaté s cieľom zaistiť bezpečnosť železničnej aj cestnej dopravy,“ uviedla Lániková.
Spoločnosť zároveň požiadala cestujúcich a vodičov o trpezlivosť a porozumenie, ktoré prispeje k hladkému priebehu tohto športového podujatia. Na cyklistov čaká počas piatich etáp takmer 800 súťažných kilometrov na trasách v Bardejove, Stropkove, Svidníku, Košiciach, Kežmarku, Hnúšti, Banskej Bystrici, peletón navštívi aj Vráble, Nové Zámky, Kolárovo, Sládkovičovo, Novú Dubnicu až na cieľový kopec ročníka – Kohútku.