Pri Prešove začali raziť tunel Okruhliak, stovky robotníkov budú pracovať nepretržite (video+foto)

V rámci výstavby druhej etapy severného obchvatu mesta Prešov na rýchlostnej ceste R4 v utorok Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala s razením takmer dvojkilometrového tunela Okruhliak. Tunel je v poradí tretím tunelom na diaľničnej infraštruktúre v okolí tretieho najväčšieho mesta Prešov.

Tunel Okruhliak bude razený z oboch portálov, cyklickým spôsobom razenia v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Celkovo bude zapojených do procesu razenia približne 180 technických pracovníkov a tunelárov.

Nasadenie je obrovské

V okolí tunela Okruhliak boli pred začatím razenia vykonané hrubé terénne úpravy, odkop etáže stavebnej jamy a nad obidvoma tunelovými rúrami bol vybudovaný aj mikropilótový dáždnik.

„Pevne verím, že táto stavba nadviaže úplne hladko na prvú časť prešovského obchvatu, aby sme to dokázali v termíne a prípadne trošku skôr. Takže to nasadenie je obrovské. Vidíte to aj tu v rámci tejto stavby a tých prípravných prác. Všetko išlo podľa plánu a podľa toho, ako to bolo v harmonogramoch. Takže pevne verím, že aj razenie tunela pôjde v tomto duchu, avšak geológia nás môže vždy prekvapiť,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.

Problémová voda

Tunel začali raziť v mieste západného portálu tunela. „Niekedy v novembri by sme mali začať z druhej strany, tam sa teraz chystá portál. Mali by sme preraziť potom po nejakých šiestich mesiacoch,“ uviedol za zhotoviteľa generálny riaditeľ spoločnosti TuCon Miroslav Žák.

V celom koridore tunela Okruhliak je horninový masív s výskytom ílu, ílovcov, siltovcov a pieskovcov. Pri raziacich prácach sa očakáva vlhké až mokré prostredie, avšak s postupom prác bude výdatnosť prítokov znižovaná.

„Očakávame, že by tam mohli byť napučiavané horniny, ktoré v kontakte s vodou spôsobujú vysoké tlaky. Budeme si teda musieť dať pozor hlavne na tú vodu a potom na to, aby to projektant nadimenzoval tak, aby to odolalo týmto tlakom,“ dodal Žák.

Zľava: Minister dopravy Jozef Ráž, podpredseda PSK Jozef Kanuščák, primátor Prešova František Oľha, predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Tukon Miroslav Žák a predseda predstaventva spoločnosti Váhostav Jiří Skuhra počas slávnostného začatia razenia tunela Okruhliak, ktorý je súčasťou 2. etapy budovania rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat. Veľký Šariš, 23. apríl 2024. Foto: SITA/Viktor Zamborský.

Nebude potrebná diaľničná známka

V rámci stavebných prác sú hotové prieskumy, výrub stromov, preložky inžinierskych sietí a provizórne premostenie rieky Sekčov. Úsek rýchlostnej cesty R4 bude po dokončení podľa ministra dopravy Jozefa Ráža patriť medzi úseky vyňaté z povinnej úhrady diaľničnej známky, ktorého vyhlášku rezort aktuálne pripravuje.

„Všetky úseky obchvatov veľkých miest, vrátane tohto úseku, bude bez úhrady diaľničnej známky, teda zadarmo. Myslím si, že do 1. júla stihneme spraviť vyhlášku tak, aby, aj keď ešte nebude označené značenie, tak tie obchvaty miest už zadarmo budú,“ vyhlásil Ráž s tým, že úsek má byť podľa plánu dokončený do štyroch rokov.

Ušetrí sedem minút jazdy

Zhotoviteľom druhej etapy je Združenie R4 severný obchvat Prešova II. etapa na čele so spoločnosťou Eurovia SK, a. s., Košice. Druhá etapa meria 10,2 kilometra a pozostáva zo 157 stavebným objektov.

Okrem tunela Okruhliak obsahuje 12 mostných objektov v celkovej dĺžke 1,7 kilometra a okolie stavby bude chránené šiestimi protihlukovými stenami s celkovou dĺžkou takmer 3,7 kilometra. Predpokladaná intenzita dopravy je očakávaná na úrovni 13-tisíc vozidiel za 24 hodín. Stavba s mimoúrovňovou križovatkou v Kapušanoch má motoristom ušetriť sedem minút jazdy.

Slávnostné začatie razenia tunela Okruhliak, ktorý je súčasťou 2. etapy budovania rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat. Veľký Šariš, 23. apríl 2024. Foto: SITA/Viktor Zamborský.

Výstavba nadviazala na ukončenie prvej etapy severného obchvatu a začali ju v septembri minulého roka.

Viac ako 10-kilometrový úsek sa združenie, ktorého ďalšími členmi sú Eurovia CS, a. s., Praha, SMS, a. s., Banská Bystrica, Váhostav – SK, a. s., Bratislava a TuCon, a. s., Žilina, zaviazalo počas štyroch rokov vybudovať za 337,7 milióna eur bez DPH. Oproti pôvodne odhadovaným nákladom stavebných prác 263 miliónov eur bez DPH je to viac o takmer 75 miliónov eur, teda o 28 percent.

Štát na projekt získal 69 miliónov eur z nástroja na prepájanie Európy (CEF), ktorých časť bude použitá aj na zabezpečenie prípravy výstavby ďalších deviatich úsekov R4 až k hranici s Poľskom. Zvyšok je financovaný zo štátneho rozpočtu.

Rýchlostná cesta R4 je súčasťou TEN-T siete a dôležitej medzinárodnej trasy Via Carpatia. Medzi Kapušanmi a hranicou s Poľskom je v pláne výstavba ďalších deviatich úsekov R4 v dĺžke takmer 60 kilometrov Chýbajúce úseky na Slovensku je potrebné vybudovať čím skôr aj vzhľadom na blížiace sa termíny ukončenia prác v susedných krajinách.