KSK chce podporiť výstavbu obchvatu obce pri Spišskej Novej Vsi, obávajú sa vytvorenia dopravného lievika

Košický samosprávny kraj chce podporiť výstavbu cestného obchvatu obce Harichovce pri Spišskej Novej Vsi. Informoval o tom v utorok počas tlačovej besedy v meste predseda kraja Rastislav Trnka.

Národná diaľničná spoločnosť totiž pokračuje v príprave projektu druhej etapy výstavby diaľničného privádzača v úseku od Levoče do Spišskej Novej Vsi. Ten však bude realizovaný oproti pôvodnému zámeru v skrátenom variante.

Hovorí sa o tom už 16 rokov

To by znamenalo, že všetka doprava by po jeho dobudovaní smerovala z diaľnice do Spišskej Novej Vsi cez obec Harichovce. O výstavbe privádzača z diaľnice D1 z Levoče do Spišskej Novej Vsi sa hovorí približne šestnásť rokov.

„Máme prísľub, že niekedy v druhej polovici roka by Národná diaľničná spoločnosť mohla mať právoplatné stavebné povolenie na krátky úsek, niečo cez jeden kilometer, z diaľnice Levoča na cestu II/533, a to je po železničné priecestie,“ vysvetlil.

Nešťastný variant

Behom dvoch rokov by sa tak podľa neho mohla začať výstavba. Tá by síce pomohla okresnému mestu, nie však neďalekej obci Harichovce.

„Pre našu obec je skrátený variant veľmi nešťastný. Zvedie sa kompletná doprava z diaľnice do Spišskej Novej Vsi a okolitých obcí a miest, čo je aglomerácia okolo 70-tisíc až 100-tisíc eur, a pôjde stredom našej obce, kde je cesta druhej triedy a nevyhovuje takýmto podmienkam,“ skonštatoval starosta obce Ľubomír Belej.

Riešením by bol obchvat

Obáva sa tak vytvorenia takzvaného dopravného lievika. Jediné možné riešenie je podľa neho vybudovanie obchvatu obce. Denne ňou totiž prechádza približne 10-tisíc áut. Predseda Trnka poukázal na skutočnosť, že Spišská Nová Ves je jedným z mála okresných miest popri ktorom vedie diaľnica, ale žiaden privádzač ani cesta prvej triedy.

Samotné okresné mesto tak podľa neho dlhodobo nemá zabezpečenú dostatočnú dopravnú infraštruktúru. Kraj sa preto rozhodol posunúť riešenie problému, ktorý vyvstáva z plánovanej výstavy diaľničného privádzača, ďalej. Na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva KSK v apríli preto podľa jeho predsedu v tejto súvislosti pripravuje materiál na schválenie poslancom.

Trasovanie a prínosy

„Na jeho základe by nezisková organizácia Dopravná infraštruktúra KSK mala za úlohu obstarať a zrealizovať štúdiu realizovateľnosti na dopravné riešenie napojenia okresného mesta Spišská Nová Ves na diaľnicu D1, to by znamenalo vybudovanie novej cesty okolo obce Harichovce,“ vysvetlil Trnka.

Kraj chce takýmto spôsobom zistiť, koľko by jednotlivé varianty stáli, kde by bolo ich presné trasovanie a aké prínosy by ochvat mal. Predseda KSK verí, že pôjde o prvý krok k tomu, aby si dotknuté strany a inštitúcie mohli spoločne sadnúť a dohodnúť sa, z akých zdrojov a aký variant si pri riešení problému vyberú.