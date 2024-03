Gemerčania pod Tatrami majú istejšie prestupy na vlaky, začali premávať nové autobusové spoje

Autobusové spoje na linke Rožňava – Dobšiná – Poprad a späť zabezpečia od nedele 3. marca pravidelné prestupy na rýchliky v Poprade. Prevádzkované budú v dvojhodinových intervaloch. Informovala o tom hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná.

Po príchode autobusu do Popradu budú mať cestujúci sedemnásť minút na prestup na rýchliky v smere do Bratislavy. Po príchodoch rýchlikov zase 32 minút na prestup v smere na Rožňavu. Počíta sa tak aj s prípadným meškaním rýchlikov pre modernizáciu železničných tratí.

Zavedenie taktovej dopravy

Celkovo pôjde o sedem párov autobusových spojov počas pracovných dní a šesť párov autobusových spojov počas voľných dní.

„Veríme, že kvalitná nadväznosť na rýchliky v Poprade presvedčí obyvateľov Gemera, ktorí často dochádzajú z alebo do Popradu osobnými autami, aby využili služby regionálnej autobusovej dopravy. Zavedenie taktovej dopravy na linke Rožňava – Poprad znamená pre cestujúcich, že každé dve hodiny im budú odchádzať spoje zo zastávok v rovnakých časoch,“ vysvetlil predseda kraja Rastislav Trnka.

To je podľa jeho slov základom pre taktovú dopravu aj v úseku Rožňava – Dobšiná a späť. „Pre obyvateľov dotknutých obcí to bude znamenať pravidelné dopravné spojenie každých 60, 30 alebo dokonca 15 minút počas špičky. Spoje sú zároveň prispôsobené aj na prestupy v Rožňave v smere do Košíc,“ dodal.

Nová možnosť prestupu

Integrovaný dopravný systém (IDS) Východ a IDS Banskobystrického samosprávneho kraja zabezpečili prvú fázu koordinácie dopravných spojení s linkou Revúca – Telgárt – Poprad, a to najmä vytvorením prestupov v obci Vernár.

Nové autobusové spoje z Rožňavy cez Dobšinú vytvárajú aj novú možnosť prestupu cestujúcich na vlaky do Banskej Bystrice, a to v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni v čase o 7:46 a 15:46. Pri ceste naspäť aj od vlakov z Banskej Bystrice prichádzajúcich do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne o 12:25 a 16:25.

K medzimestským spojom sú prispôsobené aj nadväzné autobusové spoje na všetkých prirodzených prestupných miestach v úseku Dobšiná – Rožňava – Lipovník.

Pripomienky budú priebežne vyhodnocovať

IDS Východ očakáva pripomienky k spomínaným zmenám, tie bude podľa jej konateľa Radovana Hužvíka priebežne vyhodnocovať.

„V spolupráci s dopravcami a objednávateľmi ich budeme detailne posudzovať s cieľom stanovenia definitívnej podoby cestovných poriadkov. Tie budú dlhodobým základom pre systém verejnej osobnej dopravy na Gemeri, a to s platnosťou najneskôr do decembra 2024,“ uviedol.

V prípade zavedenia dvojhodinového intervalu rýchlikov „Gemeran“ na trase Košice – Zvolen, je podľa neho Košický samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ a dopravcom pripravený predĺžiť autobusové spoje z Popradu. Ich trasa bude viesť až na železničnú stanicu Rožňava.