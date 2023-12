KSK ukončil veľkú rekonštrukciu, ktorá zahŕňala deväť kilometrov dlhý úsek „obchvatu“ Košickej Belej i päť mostov (foto)

Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil veľkú rekonštrukciu medzi Spišskými Vlachmi a hranicou okresov Košice a Košice-okolie. Zrekonštruovaný bol deväť kilometrov dlhý úsek „obchvatu“ Košickej Belej i päť mostov.

Zrekonštruovaný bol aj oporný múr za mostom Ružín

Ako ďalej informovala košická župa, v rámci ukončenej druhej etapy rekonštrukcie „ID R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy“ bol zrekonštruovaný aj oporný múr za mostom Ružín.

„Hlavná spojnica z Košíc cez Hnileckú dolinu na Spiš si už dlhodobo vyžadovala našu pozornosť. Nevedú tadiaľ diaľnice ani rýchlostné cesty a verejnú osobnú dopravu tu zabezpečujú prevažne autobusy. Na území nejestvuje nadradená dopravná infraštruktúra a do mnohých obcí nevedie železničná trať. Prvú etapu rekonštrukcie sme ukončili v roku 2021 a tento rok sa nám podarilo celý projekt dotiahnuť do úspešného konca,“ priblížil predseda KSK Rastislav Trnka.

Rekonštrukcie mostov stáli 1,7 milióna eur a na cesty i oporný múr smerovalo ďalších 7,3 milióna eur. Župa tieto rekonštrukcie financovala z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Prvá etapa

V rámci prvej etapy bola rekonštruovaná cesta od Košickej Belej až po koniec okresu Košice-okolie, smerom na Veľký Folkmar.

Rekonštrukciou pri tom prešla autobusová zastávka Zlatník a pre štyri zastávky sa vymedzili i zastávkové pruhy.

V rámci druhej časti sa zrekonštruovalo päť mostov na Spiši. Foto: FB, www.facebook.com

„Na vybraných úsekoch boli osvetlené priechody pre chodcov, opravené priepusty, vymenené a doplnené zvodidlá a osadená nová meteostanica. Pri Ružínskej priehrade boli vybudované tzv. žabochody, teda podchody pre migráciu žiab, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s ochranármi,“ vymenúva samospráva. Doplnila, že v najhoršom stave bola cesta za mostom Ružín, v smere na Veľký Folkmar.

„Pre spevnenie konštrukcie vozovky a zabránenie zosuvu cesty sa vybudoval oporný múr v celkovej dĺžke 1280 metrov, ktorý je ukotvený do skalného podložia 1780 kusmi mikropilót do hĺbky 7 – 10 metrov,“ uvádza KSK.

Vymenená konštrukcia vozovky

Kraj dodal, že následne bola pri opornom múre vymenená konštrukcia vozovky, taktiež sa zaistilo odvodnenie vtokovými žľabmi novým odvodňovacím rigolom dlhým 500 metrov za krajnicou. Položený bol aj nový asfalt.

V rámci druhej časti sa zrekonštruovalo päť mostov na Spiši. Išlo o most cez Kojšovský potok vo Veľkom Folkmari, most cez Záhorský potok v Kluknave pred Štefanskou Hutou, ďalej most cez potok Studenec v extraviláne obce Kolinovce, a napokon dva mosty pred Spišskými Vlachmi, jeden cez potok Oľšavica a druhý cez Slatvinský potok. Predmetné mosty boli vybudované v 50. až 80. rokoch minulého storočia.

„Rekonštrukčné práce zahŕňali odstránenie mostných zvrškov, zvodidiel a vozovky až po povrch nosnej konštrukcie. Vďaka novej drenáži sa zlepší odvodnenie mosta, opory mosta sa stabilizovali mikropilótami s dobetonávkou. Dno a svahy pod mostom sa vyčistili a spevnili kamennou dlažbou v betóne,“ približuje KSK. Demolácia mostov realizovaná nebola a pri rekonštrukcii boli zosilnené nosné konštrukcie.